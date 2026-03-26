منوعات

"هاري بوتر" يعود من جديد.. مُفاجآت في موسمه الجديد وهذا موعد عرضه

Lebanon 24
26-03-2026 | 02:38
هاري بوتر يعود من جديد.. مُفاجآت في موسمه الجديد وهذا موعد عرضه
هاري بوتر يعود من جديد.. مُفاجآت في موسمه الجديد وهذا موعد عرضه
تعود الشخصيات المحبوبة هاري بوتر، هيرميون غرانجر ورون ويزلي إلى مدرسة هوجورتس في أول إعلان ترويجي لمسلسل "هاري بوتر" الجديد، المقرر عرضه على منصة HBO في موسم عيد الميلاد 2026.

ويستند الموسم الأول إلى رواية هاري بوتر وحجر الفيلسوف للكاتبة جي كي رولينج، ويعرض رحلة الثلاثي الشاب في سن الـ 11 عاما خلال عامهم الدراسي الأول، بدءًا من رحلة القطار، وصولًا إلى أول لقاء مع العملاق هاجريد، وتجربة قبعة التوزيع، وأول مباراة لهم في لعبة "الكويدتش" ضمن فريق جريفندور.

وتم اختيار دومينيك ماكلولين لتجسيد دور هاري، وأرابيلا ستانتون بدور هيرميون، وألاستير ستاوت بدور رون، بعد بحث طويل ودعوة مفتوحة للأطفال البريطانيين بين 9 و11 عامًا.

ويتولى إخراج عدد من حلقات المسلسل مارك ميلود، فيما تشرف على الإنتاج فرانشيسكا غاردينر، مع تصوير العمل في استوديوهات ليفسدن في بريطانيا وسط سرية تامة.

ومن المتوقع أن يقدم المسلسل تفاصيل أعمق من سلسلة الأفلام الثمانية، ليصبح أحد أبرز الإنتاجات في تاريخ البث المباشر لـHBO Max.

ويُتوقع أن يُعرض المسلسل لأول مرة على HBO Max في موسم عيد الميلاد 2026، قبل عدة أشهر من موعد عرضه الرسمي في 2027، بعد مرور نحو 30 عامًا على نشر الكتاب الأول.


