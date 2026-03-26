فيديو صادم يظهر اغتصاب فتاة في الشارع يثير الغضب ومطالب بتدخل عاجل للشرطة!

تداول ناشطون على في مصر فيديو صادم يظهر اغتصاب فتاة في الشارع، ما أثار مطالب واسعة للشرطة بالتدخل وكشف الحقيقة.







وطالب مستخدمو المنصات الداخلية بسرعة توضيح التفاصيل، حيث أشار ناشر الفيديو إلى أن الحادث وقع في منطقة غرب شبرا الخيمة بشارع 15 أيار، ويظهر الفيديو الفتاة في حالة فقدان وعيها أثناء الاعتداء.







وأبدى عدد كبير من المصريين استنكارهم للواقعة عبر التعليقات، حيث حصد الفيديو آلاف المشاهدات خلال ساعات، ورافق ذلك دعوات للتدخل العاجل من السلطات.