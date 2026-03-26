في الصين.. "ماكدونالدز" يدهش زبائنه بتجربة روبوتية (فيديو)

قدّم فرع في شنغهاي تجربة غير مسبوقة، إذ استُقبل الزبائن بروبوتات شبيهة بالبشر، تولّت تقديم الوجبات والترفيه عن الحضور لفترة قصيرة.





أظهرت مقاطع فيديو متداولة على الروبوتات مرتدية الزي الأحمر والأصفر المميز لماكدونالدز، وهي تستقبل الزبائن، بينما انخرط الأطفال في مطاردة روبوتات متنكرة على شكل حيوانات لطيفة.

وذكرت صحيفة "ديجيتال تريندز" أن شركة "كينون روبوتيكس" وفّرت هذه الروبوتات لتجربة استمرت خمسة أيام فقط، من 14 إلى 19 آذار، بالتزامن مع الترويج للافتتاح الكبير لمطعم متحف شنغهاي للعلوم والتكنولوجيا.

ونشرت الشركة مقاطع فيديو تُظهر تفاعل الروبوتات مع الزبائن، مشيرة إلى أن التجربة تمثل نموذجًا لدمج أتمتة الخدمات بسلاسة ضمن تجربة تناول الطعام، وإضافة لمسة من المرح والتقنية الحديثة لكل وجبة.

من جانبه، قال جون بانر، التنفيذي والعالمي للتأثير في ماكدونالدز، بأن الروبوتات كانت موجودة "لتحية مؤقتة"، مشددًا على أنها لم تُشارك في أي مهام تشغيلية حقيقية، وقال: "لقد أنجزنا المهمة بنجاح! وإن لم تزوروا مطاعمنا خلال هذه الأيام، فقد فاتكم رؤيتها".