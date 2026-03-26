في الصين.. "ماكدونالدز" يدهش زبائنه بتجربة روبوتية (فيديو)

قدّم فرع ماكدونالدز في شنغهاي تجربة غير مسبوقة، إذ استُقبل الزبائن بروبوتات شبيهة بالبشر، تولّت تقديم الوجبات والترفيه عن الحضور لفترة قصيرة.
أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي الروبوتات مرتدية الزي الأحمر والأصفر المميز لماكدونالدز، وهي تستقبل الزبائن، بينما انخرط الأطفال في مطاردة روبوتات متنكرة على شكل حيوانات لطيفة.
وذكرت صحيفة "ديجيتال تريندز" أن شركة "كينون روبوتيكس" الصينية وفّرت هذه الروبوتات لتجربة استمرت خمسة أيام فقط، من 14 إلى 19 آذار، بالتزامن مع الترويج للافتتاح الكبير لمطعم متحف شنغهاي للعلوم والتكنولوجيا.
ونشرت الشركة مقاطع فيديو تُظهر تفاعل الروبوتات مع الزبائن، مشيرة إلى أن التجربة تمثل نموذجًا لدمج أتمتة الخدمات بسلاسة ضمن تجربة تناول الطعام، وإضافة لمسة من المرح والتقنية الحديثة لكل وجبة.
A McDonald's in Shanghai has begun deploying humanoid robots (from KEENON Robotics) to serve customers.
> These humanoid robots provide information, greet guests, and help enliven the atmosphere.
> food delivery robots serve meals to customers and collect used trays.
in the… pic.twitter.com/IEFzucz3IE
— CyberRobo (@CyberRobooo) March 18, 2026
