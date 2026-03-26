في الصين.. "ماكدونالدز" يدهش زبائنه بتجربة روبوتية (فيديو)

26-03-2026 | 08:33
في الصين.. ماكدونالدز يدهش زبائنه بتجربة روبوتية (فيديو)
قدّم فرع ماكدونالدز في شنغهاي تجربة غير مسبوقة، إذ استُقبل الزبائن بروبوتات شبيهة بالبشر، تولّت تقديم الوجبات والترفيه عن الحضور لفترة قصيرة.

أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي الروبوتات مرتدية الزي الأحمر والأصفر المميز لماكدونالدز، وهي تستقبل الزبائن، بينما انخرط الأطفال في مطاردة روبوتات متنكرة على شكل حيوانات لطيفة.

وذكرت صحيفة "ديجيتال تريندز" أن شركة "كينون روبوتيكس" الصينية وفّرت هذه الروبوتات لتجربة استمرت خمسة أيام فقط، من 14 إلى 19 آذار، بالتزامن مع الترويج للافتتاح الكبير لمطعم متحف شنغهاي للعلوم والتكنولوجيا.

ونشرت الشركة مقاطع فيديو تُظهر تفاعل الروبوتات مع الزبائن، مشيرة إلى أن التجربة تمثل نموذجًا لدمج أتمتة الخدمات بسلاسة ضمن تجربة تناول الطعام، وإضافة لمسة من المرح والتقنية الحديثة لكل وجبة.


من جانبه، قال جون بانر، نائب الرئيس التنفيذي والعالمي للتأثير في ماكدونالدز، بأن الروبوتات كانت موجودة "لتحية مؤقتة"، مشددًا على أنها لم تُشارك في أي مهام تشغيلية حقيقية، وقال: "لقد أنجزنا المهمة بنجاح! وإن لم تزوروا مطاعمنا خلال هذه الأيام، فقد فاتكم رؤيتها".


مواضيع ذات صلة
الكرملين: الصين لم تنفذ تجربة نووية سرية جديدة
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 16:43:23 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري: أنظمة الإطلاق الجديدة في موجات قادمة ستدهش الأميركيين والإسرائيليين
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 16:43:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين: قتل علي لاريجاني "غير مقبول"
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 16:43:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين أدانت "بشدة" إغتيال خامنئي
lebanon 24
Lebanon24
26/03/2026 16:43:23 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
06:38 | 2026-03-26
Lebanon24
05:22 | 2026-03-26
Lebanon24
03:20 | 2026-03-26
Lebanon24
02:38 | 2026-03-26
Lebanon24
00:00 | 2026-03-26
Lebanon24
16:33 | 2026-03-25
