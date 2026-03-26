Advertisement

جدل واسع في إسبانيا وأوروبا حول حق الشابة نويليا في الموت الرحيم

26-03-2026 | 11:04
جدل واسع في إسبانيا وأوروبا حول حق الشابة نويليا في الموت الرحيم
جدل واسع في إسبانيا وأوروبا حول حق الشابة نويليا في الموت الرحيم photos 0
في قضية أثارت جدلاً واسعاً وهزت الرأي العام في إسبانيا وأوروبا، تستعد الشابة نويليا كاستيلو راموس، البالغة من العمر 25 عاماً، لإنهاء حياتها اليوم الخميس 26 أذار 2026، عن طريق "الموت الرحيم" (القتل الرحيم الطبي)، بعد صراع قانوني طويل وشاق انتهى لصالح رغبتها في وضع حد لمعاناتها.

وبدأت رحلة نويليا المؤلمة بحسب موقع TMZ بعد محاولة انتحار سابقة، حيث ألقت بنفسها من الطابق الخامس عقب تعرضها لاعتداء جنسي مزعوم.

ورغم بقائها على قيد الحياة، إلا أن تلك المحاولة خلفت إصابتها بشلل رباعي وآلام مزمنة لا تحتمل، وهي الأسباب التي استندت إليها في طلبها لإنهاء حياتها طبياً.

وتسببت رغبة نويليا في انقسام حاد داخل أسرتها؛ فبينما أعلنت والدتها أنها ستظل بجانب ابنتها حتى اللحظات الأخيرة رغم عدم موافقتها على القرار، خاض والدها معركة قانونية شرسة لمنع تنفيذ الإجراء.

ووصلت القضية إلى أروقة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي أصدرت قراراً نهائياً يسمح لنويليا بالمضي قدماً في طلبها، مؤيدةً حقها في تقرير مصيرها وفقاً للقانون الإسباني الذي شرّع الموت الرحيم عام 2021.

وفي آخر مقابلة تلفزيونية لها مع برنامج Y Ahora Sonsoles، عبرت نويليا عن شعورها بالراحة لانتهاء المعركة القانونية وحصولها على "الحق في الرحيل".

وقالت للصحفية "بيا أوسا" إنها لا تشجع أحداً على القيام بما تفعله، لكنها تسعى فقط لإنهاء عذابها الشخصي المستمر الذي لم يعد جسدها قادراً على تحمله.
Advertisement
