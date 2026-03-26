في مصر.. حريق في شقة سكنية يتسبب بمصرع شخص

تمكن رجال الحماية المدنية في مصر من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة شبرا ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه، ونتج عنه وفاة شخص ونقل إلى المشرحة.تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى شبرا ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه ونتج عنها وفاة شخص ونقل الى المستشفى و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة. (اليوم السابع)