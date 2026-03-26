اعتداء على سيدة وشقيقتها في نزاع عائلي.. والنيابة العامة المصرية تتولى التحقيق

كشفت بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على ، يتضمن استغاثة سيدة من قيام عدد من أقاربها بالتعدي عليها وعلى والدتها وشقيقتها بالضرب بمركز سرس في محافظة المنوفية، بالإضافة إلى تهديد والدها بإلحاق الأذى بهم، وذلك على خلفية نزاعات أسرية.



وبالفحص والتحري تبين أن الواقعة بدأت بتلقي قسم شرطة سرس الليان بلاغاً في الرابع والعشرين من الشهر الجاري من طالبة، وهي شقيقة صاحبة الفيديو، تتضرر فيه من عمها وزوجته لقيامهما بالتعدي عليها بالسب والضرب دون وقوع إصابات، بسبب خلافات محتدمة حول الميراث، حيث باشرت التحقيقات في حينها وأبدى الطرفان رغبة في .



ومع تجدد الأزمة، أفادت صاحبة "فيديو الاستغاثة" بتضررها من عميها، حيث تبين تواجد أحدهما خارج البلاد، وزوجتيهما، لقيامهم بمعاودة الاعتداء عليها وعلى شقيقتها بالضرب والسب، ومنعهما من دخول شقتهما السكنية للضغط عليهما وإجبارهما على التنازل عن ملكيتها.



وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت من ضبط المشكو في حقهم، وبمواجهتهم أنكروا الاتهامات الموجهة إليهم، زاعمين أن الادعاءات جاءت نتيجة خلافات مستمرة على الميراث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت العامة مباشرة التحقيقات. (اليوم السابع)

