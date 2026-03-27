وفاة امرأة بعد خمسة أيام من تعرّضها للدغة أفعى جرسية خلال نزهة!

توفيت امرأة تبلغ من العمر 46 عامًا متأثرة بإصابتها، بعد تعرّضها للدغة أفعى جرسية خلال ممارستها رياضة المشي لمسافات طويلة في جنوب ولاية ، بحسب ما أفادت به تقارير إعلامية أميركية.

وأفاد مكتب بأن الضحية، وتُدعى غابرييلا باوتيستا، تعرّضت للدغة داخل متنزه وايلدوود الإقليمي قبل منتصف النهار بالتوقيت المحلي، حيث نُقلت جواً إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، لكنها فارقت الحياة بعد خمسة أيام متأثرة بإصابتها.

من جهتها، أكدت إدارة إطفاء مقاطعة فينتورا أن سبب الوفاة يعود إلى التسمم بسم أفعى الجرس، مشيرةً إلى أن الحادث وقع أثناء نشاط ترفيهي .