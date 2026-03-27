|
منوعات

مصرع 14 شخصًا وإصابة 28 في حادث تصادم مروع جنوب الهند

Lebanon 24
27-03-2026 | 11:37
مصرع 14 شخصًا وإصابة 28 في حادث تصادم مروع جنوب الهند
لقي 14 شخصًا مصرعهم وأصيب 28 آخرون بجروح متفاوتة، إثر حادث تصادم عنيف بين حافلة خاصة وشاحنة لنقل الحصى في ولاية أندرا براديش جنوب الهند، أعقبه اندلاع حريق داخل الحافلة، ما أدى إلى وفاة عدد من الركاب حرقًا.

ووقع الحادث فجر الخميس 26 أذار في منطقة ماركابورام، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية، بينها "إنديا توداي"، فيما لا يزال العدد النهائي للضحايا غير مؤكد حتى الآن.


ووفقًا للسلطات، كانت الحافلة في طريقها من مدينة نيرمال في ولاية تيلانجانا إلى مدينة نيلور، عندما اصطدمت بشاحنة قلابة، ما تسبب في اشتعال النيران خلال دقائق من الحادث، وأظهرت تقارير أن الحريق امتد بسرعة داخل المركبة، ما صعّب عمليات الإنقاذ.

وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس وزراء ولاية أندرا براديش، نارا تشاندرا بابو نايدو، بأنه أعرب عن صدمته وحزنه الشديدين جراء الحادث، موجّهًا السلطات بفتح تحقيق شامل في ملابساته وتقديم تقرير مفصل حول أسبابه.

من جانبها، باشرت فرق الإنقاذ وشرطة المنطقة عمليات الإغاثة فور وقوع الحادث، بمساندة من السكان المحليين الذين ساعدوا في إخراج عدد من الركاب العالقين داخل الحافلة، كما تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، بينهم حالات حرجة.


وأوضحت الشرطة أن من بين المصابين من تم تحويلهم إلى مستشفيات حكومية لتلقي العلاج اللازم، فيما لا تزال الجهود مستمرة للتعرف على هويات الضحايا.

ويجري حاليًا تحقيق رسمي لتحديد أسباب الحادث وملابساته، في وقت تواصل فيه السلطات جمع المعلومات من شهود العيان وتفريغ الأدلة المتاحة. (ارم نيوز)
