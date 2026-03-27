جريمة مروّعة في مصر.. اليكم ما حصل

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر، اليوم الجمعة، بطلقات نارية في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بنجع أبو الجود بقرية العيايشا التابعة لمركز قوص في مصر.

تلقت بمديرية أمن قنا إخطارا من ، يفيد بورود بلاغ مصرع شاب وإصابة آخر في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بنجع أبو الجود في قرية العيايشا التابعة، لمركز قوص جنوب محافظة قنا.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت لتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحرى حول الواقعة وكشف ملابساتها ونقل الجثة والمصاب إلى المستشفى، وضبط المتهمين في الواقعة. (اليوم السابع)

