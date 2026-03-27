حادث مأساوي في مصر.. سيارة زفاف تنقلب ومصرع 3 أشخاص

ذكر شهود ، أن السيارة الملاكي التي تعرضت للسقوط في ترعة المريوطية بأبو النمرس في مصر، اليوم الجمعة، كانت مشاركة في زفة عروسين، واختلت عجلة القيادة من يد قائدها، ما أسفر عن انقلابها في الترعة، ومصرع 3 أشخاص، وإصابة آخرين.



وقال أحد شهود العيان، أنه أثناء تواجده بمحيط الحادث، للصيد من الترعة، شاهد السيارة أثناء انقلابها في الترعة، فأسرع وآخرين للمكان في محاولة لإنقاذ مستقليها، وتمكن أحد الأشخاص من فتح باب السيارة، واستخراج من بداخلها، إلا أنهم كانوا فاقدين الوعي، وتم نقلهم بواسطة سيارة إلى مستشفى شبرامنت.





واستعانت ، بونش لانتشال السيارة من ترعة المريوطية، في ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت المختصة التحقيق.





ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن ، يفيد انقلاب سيارة بترعة المريوطية، في أبو النمرس، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص والتحريات، أن سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة من يد قائدها، مما أدى إلى انحرافها عن الطريق، وانقلابها في ترعة المريوطية.



أسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة آخرين، وتم انتشالهم ونقلهم إلى ثلاجة المستشفى، ويجري رجال المباحث تحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

