تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
28-03-2026 | 00:00
A-
A+
برجك اليوم
برجك اليوم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
الحمل
اليوم حساس تجاه الآخرين، ما قد يثقل كاهلك، لذا امنح نفسك فسحة للراحة. في الحب، الجرأة والذكاء هما المفتاح لكسب قلب من تعجب بهم، بينما العمل يتطلب الاعتماد على حدسك أكثر من العقلانية. الالتزام بالتمارين يساعد على تحسين صحتك والطاقة العامة.
الثور 
تحتاج اليوم إلى المرونة وعدم محاولة تفسير كل شيء. في الحب، قد تواجه لقاءً مفاجئًا يدعوك للمخاطرة وفق غريزتك. العمل يعتمد على العلاقات الجيدة مع الآخرين لجلب فرص مستقبلية. الرياضة مثل الجري تساعدك على التخلص من التوتر وتحافظ على توازنك النفسي.
الجوزاء
قد تشعر بالضغط أو الإحباط بسبب تصرفات الآخرين، لكن التحديات مؤقتة. الحب يحمل مرحلة جديدة مثيرة بعد فترة من التعارف. العمل يحذر من أخطاء سابقة، فالتصرف بحذر ضروري. النشاط البدني، مثل المشي أو صعود الدرج، يعزز صحتك.
السرطان
اليوم قد تشعر ببعض القلق المالي، لكن التعلم من التجارب مفيد. في الحب، لقاء مفاجئ قد يلفت انتباهك. العمل يحتاج التركيز على الاستقرار المنزلي لضمان النجاح المهني. الاهتمام بالنظافة والتنظيم يعكس التوازن الجسدي والنفسي.
الأسد
قد تلتقي اليوم بشخص ملهم يحفزك. الحب يحمل بعض القلق لكنه يحمل توافقًا جيدًا. العمل يشهد بداية فترة مواتية مع الآخرين. صحتك تحتاج الالتزام بروتين صحي جديد يساعد على التركيز والطاقة.
العذراء
الكواكب تدفعك لتحقيق أحلامك دون فقدان روح الطفولة. الحب يحمل مواعيد أولى ممتعة وفرص لاكتشاف رابطة عميقة مع الشريك. العمل يتطلب التعاون مع الآخرين للحصول على نتائج أفضل. الاهتمام بالطعام الصحي والطبخ المنزلي يحسن توازنك الداخلي.
الميزان
اليوم مناسب للاستماع إلى حدسك واستكشاف ذاتك. في الحب، الجرأة والتواصل تفتح فرصًا جديدة. العمل يحتاج مراقبة المصروفات والتأكد من التوافق مع الدخل. التوازن بين المشاعر والطاقة مهم للحفاظ على الصحة العامة.
العقرب
قد تحتاج اليوم لتقييم رضاك الشخصي والتحدث بصراحة عن مشاعرك مع الشريك. حياتك الاجتماعية نشطة ومليئة بالفرص. العمل يتطلب الانتباه لاحتياجات الآخرين لتجنب العقبات. الاهتمام بالطعام المنزلي يحافظ على صحتك العامة.
القوس
تشعر برغبة في الهروب من الروتين والتفكير بعطلة أو استرخاء. الحب يوفر فرصًا لمقابلة أشخاص يجلبون السعادة. العمل قد يشهد بعض الصعوبات، لكن الصبر والتفهم مفيدان. صحتك تحتاج مراقبة التغيرات في الوزن والطاقة، مع الصدق مع الذات.
الجدي
اليوم مثالي لمساعدة الآخرين والانخراط في قضايا إنسانية. الحب يحمل طاقة للاستمتاع بلحظات ممتعة. العمل مواتي إذا اتبعت حدسك. صحتك تحتاج الصدق مع نفسك بشأن العادات الغذائية والنشاط البدني، مع منح نفسك وقتًا للاسترخاء والتأمل.
الدلو
قد يطلب منك من حولك الكثير من الدعم، فضع حدودك لتجنب الإرهاق. الحب يحمل فرصة لموعد ممتع مع شخص يقدّر شخصيتك. العمل يتطلب الصبر، والدعم قد يكون أقل من المتوقع. النشاط البدني يساعد على التخلص من التوتر واستعادة الطاقة.
الحوت
اليوم يشجعك على اتخاذ خطوات جريئة في العلاقات والمشاريع الشخصية. الحب يحتاج إلى نشاط، ربما موعد رومانسي أو عطلة قصيرة. العمل مناسب لتحديد أهداف جديدة للعام القادم مع دعم من حولك. اهتم بخطة غذائية صحية تناسب جسمك.
Advertisement
العذراء

في الحب

العقرب

الرياض

التزام

التركي

أحلام

سعادة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-03-28
Lebanon24
01:23 | 2026-03-28
Lebanon24
16:26 | 2026-03-27
Lebanon24
14:13 | 2026-03-27
Lebanon24
11:37 | 2026-03-27
Lebanon24
08:13 | 2026-03-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24