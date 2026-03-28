باص سقط من جسر واستقر على شرفة منزل.. شاهدوا الفيديو

في حادثة غريبة، سقطت حافلة ركاب من أعلى جسر "كوبري" في محافظة لتستقر معلقة في الهواء بين وشرفة عقار سكني ملاصق له.



وكشفت التحقيقات الأولية أن عجلة القيادة اختلت في يد السائق، ما أدى لانحراف الحافلة واختراقها السور الحديدي للجسر، ولضيق المسافة الفاصلة بين "الكوبري" والمباني المجاورة له، اصطدمت الحافلة بجدار العقار المجاور وظلت عالقة دون أن تسقط لترتطم بالأرض.



ونجحت قوات الإنقاذ بإخراج جميع الركاب من الباص، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.



وعمدت السلطات إلى رفع الحافلة باستخدام رافعات المرور العملاقة لتثبيتها وإنزالها، وسط طوق أمني مكثف لتسهيل الحركة ومنع تجمهر المواطنين.

