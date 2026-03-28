جدل واسع حول مسلسل هاري بوتر الجديد

أثار أول ظهور رسمي من المسلسل التلفزيوني المستوحى من عالم هاري ، والذي تنتجه منصة HBO Max، موجة من الجدل بين المتابعين، بعد ملاحظات تتعلق بالتغييرات في مظهر بعض الشخصيات، خصوصاً عائلة دورسلي.

انتقادات لمظهر الشخصيات

وجاءت ردود الفعل عقب طرح مقطع دعائي وصور ترويجية جديدة، ظهر فيها كل من دانيال ريجبي وبيل باولي في العم والعمة بتونيا دورسلي، أثناء تفحص رسالة يُعتقد أنها من مدرسة هوجورتس.

لكن التركيز الأكبر من الجمهور انصب على مظهر الشخصيتين، إذ بدتا أكثر نحافة مقارنة بالصورة المعروفة في روايات جاي كي رولينغ أو النسخ السينمائية، ما أثار موجة من السخرية والانتقادات عبر .

تفاعل واسع وآراء متباينة

وتداول المستخدمون تعليقات ساخرة، حيث أشار البعض إلى أن “التحول الجسدي لشخصية فيرنون غير متوقع”، فيما اعتبر آخرون أن التغيير يبتعد عن الصورة الذهنية التقليدية للشخصيات.

طاقم جديد وترقب كبير

يأتي هذا الجدل في وقت يترقب فيه الجمهور العمل الجديد، المتوقع عرضه خلال العام الجاري، بمشاركة طاقم تمثيل جديد، يتقدمه:

دومينيك ماكلولين في دور هاري بوتر

أرابيلا ستانتون في دور هيرميون غرانجر

أليستير ستاوت في دور رون ويزلي

معالجة جديدة للقصة

وكشف الإعلان الترويجي عن ملامح بداية القصة، من حياة هاري الصعبة مع عائلة دورسلي، مروراً بلقائه مع هاجريد، وصولاً إلى انتقاله إلى هوجورتس، في إطار معالجة جديدة أكثر تفصيلاً للأحداث الأصلية.

كما تضمن الإعلان مشاهد غير مسبوقة من عالم السلسلة، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين الجمهور، بين إشادة بالحماس والتفاؤل، وانتقادات لبعض الخيارات الفنية.

مستمر رغم الجدل

وفي وقت سابق، نشرت المنصة صورة رسمية لهاري بوتر أثناء استعداده للعب رياضة الكويدتش مرتدياً زي جريفندور، في لقطة أعادت إشعال حماس المتابعين، وسط توقعات بأن يحقق المسلسل حضوراً قوياً عند إطلاقه.