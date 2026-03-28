جدل واسع حول مسلسل هاري بوتر الجديد

28-03-2026 | 08:59
جدل واسع حول مسلسل هاري بوتر الجديد
أثار أول ظهور رسمي من المسلسل التلفزيوني المستوحى من عالم هاري بوتر، والذي تنتجه منصة HBO Max، موجة من الجدل بين المتابعين، بعد ملاحظات تتعلق بالتغييرات في مظهر بعض الشخصيات، خصوصاً عائلة دورسلي.

انتقادات لمظهر الشخصيات

وجاءت ردود الفعل عقب طرح مقطع دعائي وصور ترويجية جديدة، ظهر فيها كل من دانيال ريجبي وبيل باولي في دوري العم فيرنون والعمة بتونيا دورسلي، أثناء تفحص رسالة يُعتقد أنها من مدرسة هوجورتس.

لكن التركيز الأكبر من الجمهور انصب على مظهر الشخصيتين، إذ بدتا أكثر نحافة مقارنة بالصورة المعروفة في روايات جاي كي رولينغ أو النسخ السينمائية، ما أثار موجة من السخرية والانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاعل واسع وآراء متباينة

وتداول المستخدمون تعليقات ساخرة، حيث أشار البعض إلى أن “التحول الجسدي لشخصية فيرنون غير متوقع”، فيما اعتبر آخرون أن التغيير يبتعد عن الصورة الذهنية التقليدية للشخصيات.

طاقم جديد وترقب كبير

يأتي هذا الجدل في وقت يترقب فيه الجمهور العمل الجديد، المتوقع عرضه خلال العام الجاري، بمشاركة طاقم تمثيل جديد، يتقدمه:

  • دومينيك ماكلولين في دور هاري بوتر
  • أرابيلا ستانتون في دور هيرميون غرانجر
  • أليستير ستاوت في دور رون ويزلي

معالجة جديدة للقصة

وكشف الإعلان الترويجي عن ملامح بداية القصة، من حياة هاري الصعبة مع عائلة دورسلي، مروراً بلقائه مع هاجريد، وصولاً إلى انتقاله إلى هوجورتس، في إطار معالجة جديدة أكثر تفصيلاً للأحداث الأصلية.

كما تضمن الإعلان مشاهد غير مسبوقة من عالم السلسلة، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين الجمهور، بين إشادة بالحماس والتفاؤل، وانتقادات لبعض الخيارات الفنية.

حماس مستمر رغم الجدل

وفي وقت سابق، نشرت المنصة صورة رسمية لهاري بوتر أثناء استعداده للعب رياضة الكويدتش مرتدياً زي جريفندور، في لقطة أعادت إشعال حماس المتابعين، وسط توقعات بأن يحقق المسلسل حضوراً قوياً عند إطلاقه.

مواضيع ذات صلة
"هاري بوتر" يعود من جديد.. مُفاجآت في موسمه الجديد وهذا موعد عرضه
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 20:31:50 Lebanon 24 Lebanon 24
جدل واسع في إسبانيا وأوروبا حول حق الشابة نويليا في الموت الرحيم
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 20:31:50 Lebanon 24 Lebanon 24
هل ستجسد سلاف فواخرجي شخصية أسماء الأسد في مسلسل جديد؟
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 20:31:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مايكل دوغلاس يجسد رونالد ريغان في مسلسل جديد
lebanon 24
Lebanon24
28/03/2026 20:31:50 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-03-28
Lebanon24
05:00 | 2026-03-28
Lebanon24
02:00 | 2026-03-28
Lebanon24
01:23 | 2026-03-28
Lebanon24
00:00 | 2026-03-28
Lebanon24
16:26 | 2026-03-27
