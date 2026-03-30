تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
3
o
بشري
12
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
منوعات
بعد تعرضها لاغتصاب جماعي.. جدل في إسبانيا بعد تنفيذ "الموت الرحيم" لشابة
Lebanon 24
30-03-2026
|
00:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت
إسبانيا
جدلاً واسعاً بعد تنفيذ إجراء "الموت الرحيم" لشابة تبلغ من العمر 25 عاماً، كانت تعاني من اضطرابات نفسية حادة بعد حادثة اعتداء تعرضت لها، وذلك رغم محاولات والديها وقف القرار عبر المسار القضائي.
وبحسب المعطيات المتداولة، كانت الشابة تعاني منذ
سنوات من
مشكلات نفسية عميقة، قبل أن تتفاقم حالتها بعد الاعتداء الذي تعرضت له عام 2022. وفي عام 2024، وافقت لجنة مختصة في إقليم كتالونيا على طلبها، ما فتح باب معركة قضائية قادها والدها للطعن في القرار.
واستمرت القضية نحو عامين، وتدرجت أمام محاكم عدة، وصولاً إلى صدور أحكام أيدت حق الشابة في هذا الخيار، ليتم تنفيذ الإجراء الخميس الماضي، بحضور والدتها التي كانت تعارض القرار حتى اللحظات الأخيرة.
وكانت إسبانيا قد أقرت قانون "الموت الرحيم" عام 2021، فيما أفادت تقارير إعلامية بأن هذه القضية تعد من الحالات النادرة التي ارتبطت أساساً باضطرابات نفسية شديدة ومعاناة جسدية. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24