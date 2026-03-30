بعد تعرضها لاغتصاب جماعي.. جدل في إسبانيا بعد تنفيذ "الموت الرحيم" لشابة

شهدت جدلاً واسعاً بعد تنفيذ إجراء "الموت الرحيم" لشابة تبلغ من العمر 25 عاماً، كانت تعاني من اضطرابات نفسية حادة بعد حادثة اعتداء تعرضت لها، وذلك رغم محاولات والديها وقف القرار عبر المسار القضائي.



وبحسب المعطيات المتداولة، كانت الشابة تعاني منذ مشكلات نفسية عميقة، قبل أن تتفاقم حالتها بعد الاعتداء الذي تعرضت له عام 2022. وفي عام 2024، وافقت لجنة مختصة في إقليم كتالونيا على طلبها، ما فتح باب معركة قضائية قادها والدها للطعن في القرار.



واستمرت القضية نحو عامين، وتدرجت أمام محاكم عدة، وصولاً إلى صدور أحكام أيدت حق الشابة في هذا الخيار، ليتم تنفيذ الإجراء الخميس الماضي، بحضور والدتها التي كانت تعارض القرار حتى اللحظات الأخيرة.



وكانت إسبانيا قد أقرت قانون "الموت الرحيم" عام 2021، فيما أفادت تقارير إعلامية بأن هذه القضية تعد من الحالات النادرة التي ارتبطت أساساً باضطرابات نفسية شديدة ومعاناة جسدية. (روسيا اليوم)

