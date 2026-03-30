أميركيّ يتحدّث عن أوّل إجلاء طبي في التاريخ... ماذا حصل له في الفضاء؟

كشف رائد الفضاء الأميركي مايك فينكي، عن تفاصيل حادثة طبية غامضة تعرّض لها أثناء وجوده على متن ، أدت إلى أول عملية إجلاء طبي في تاريخ وكالة " ".



وأوضح لـ"الديلي ميل"، أنه فقد القدرة على الكلام بشكل مفاجئ أثناء تناوله العشاء في 7 كانون الثاني، بعد استعدادات لرحلة سير في الفضاء، في واقعة وصفها بـ"السريعة والمفاجئة".



وأشار فينكي البالغ من العمر 59 عامًا، إلى أن النوبة استمرت نحو 20 دقيقة، من دون أن يشعر بأي ألم أو اختناق، قبل أن يستعيد حالته الطبيعية بشكل كامل.

وقال إن زملاءه لاحظوا حالته على الفور، وسارعوا إلى طلب المساعدة من الأطباء على الأرض، في استجابة عاجلة أدت إلى اتخاذ قرار بإجلاء الطاقم.



ورغم إجراء فحوصات متعددة، لم يتمكن الأطباء حتى الآن من تحديد السبب الدقيق للحالة، مع استبعاد الإصابة بنوبة قلبية. (ارم نيوز)