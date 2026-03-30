ليس عدواً دائماً.. كيف يتحول "الضغط النفسي" إلى مفتاح نجاح للطلاب؟

تُظهر دراسات حديثة أن الضغط النفسي ليس دائماً عائقاً أمام الطلاب، بل يمكن أن يتحول إلى "سلاح سري" لتحقيق النجاح في الامتحانات إذا تم التعامل معه بوعي. ويشير البحث إلى وجود نوعين من التوتر؛ "التوتر السلبي" الذي يؤدي إلى الارتباك وفقدان التركيز، و"التوتر الإيجابي" الذي يعمل كمحفز طبيعي يزيد من تدفق الأدرينالين ويحفز الدماغ على العمل بأقصى طاقته.



وتعتمد فاعلية هذا الضغط على قدرة الطالب على تحويل القلق إلى طاقة إنجاز، حيث يسهم التوتر المعتدل في تحسين الذاكرة قصيرة المدى وزيادة اليقظة الذهنية أثناء الإجابة.

ومع ذلك، يشدد الخبراء على أن تجاوز هذا الضغط للحدود الطبيعية يؤدي إلى نتائج عكسية، مؤكدين أن سر التفوق يكمن في "توازن الضغوط" لا انعدامها، لضمان استمرارية الدافعية دون الوصول إلى مرحلة الاحتراق النفسي أو الإنهاك.



