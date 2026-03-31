تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
منوعات

رجل يواجه السجن المؤبد بعد العثور على رفات بشرية متفحمة

Lebanon 24
31-03-2026 | 02:29
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

وجهت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية تهمة القتل إلى رجل خمسيني، بعد العثور على رفات بشرية متفحمة داخل ممتلكاته في واقعة أثارت صدمة واسعة.

ومثل جوزيف ديكستر تايلور (52 عاماً) أمام محكمة مقاطعة بوت العليا، حيث يواجه تهمة القتل، بالإضافة إلى اتهام منفصل بحيازة سلاح ناري رغم إداناته السابقة، وفق بيان صادر عن مكتب الادعاء العام بتاريخ 26 مارس.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي خدمات الطوارئ بلاغاً من شخصين أفادا بالعثور على جمجمة بشرية وبقايا هيكل عظمي داخل عقار يملكه المتهم في منطقة هيرلتون الريفية شرق مدينة أوروفيل.

وأفاد المبلّغان بأن تايلور زارهما في ساعات الصباح الأولى، وكان في حالة انفعال وتحدث عن حرق جثة، كما لاحظا آثار حروق على ساقيه. وأشارت الأدلة الأولية إلى أن الضحية المحتملة هي كريس كيدويل (33 عاماً)، التي كانت تقيم في منزل المتهم منذ أواخر العام الماضي، بينما لا تزال السلطات تعمل على تحديد هويتها بشكل نهائي.

ويُرجّح المحققون أن الضحية تعرّضت لإطلاق نار قبل أن تُحرق جثتها في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.

وتتعلق القضية السابقة بتهمة حرق عمدي كانت موجّهة لتايلور في آب 2025، والتي دفع ببراءته فيها، إلا أن المحكمة وجدت الأدلة كافية للمضي في المحاكمة. كما تغيّب عن جلسة مقررة في مارس 2026، ما أدى إلى إصدار مذكرة توقيف بحقه.

ويواجه تايلور احتمال السجن المؤبد حال إدانته، وهو محتجز حالياً من دون كفالة نظراً لخطورة التهم الموجهة إليه.

خدمات الطوارئ

كاليفورنيا

الأمريكية

تايلور

العليا

أمريكي

جوزيف

العلي

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
05:54 | 2026-03-31
Lebanon24
03:37 | 2026-03-31
Lebanon24
23:00 | 2026-03-30
Lebanon24
23:00 | 2026-03-30
Lebanon24
14:00 | 2026-03-30
Lebanon24
10:38 | 2026-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24