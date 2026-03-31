رجل يواجه السجن المؤبد بعد العثور على رفات بشرية متفحمة

وجهت السلطات في ولاية تهمة القتل إلى رجل خمسيني، بعد العثور على رفات بشرية متفحمة داخل ممتلكاته في واقعة أثارت صدمة واسعة.

ومثل ديكستر (52 عاماً) أمام محكمة مقاطعة بوت ، حيث يواجه تهمة القتل، بالإضافة إلى اتهام منفصل بحيازة سلاح ناري رغم إداناته السابقة، وفق بيان صادر عن مكتب الادعاء العام بتاريخ 26 .

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي بلاغاً من شخصين أفادا بالعثور على جمجمة بشرية وبقايا هيكل عظمي داخل عقار يملكه المتهم في منطقة هيرلتون الريفية شرق مدينة أوروفيل.

وأفاد المبلّغان بأن تايلور زارهما في ساعات الصباح الأولى، وكان في حالة انفعال وتحدث عن حرق جثة، كما لاحظا آثار حروق على ساقيه. وأشارت الأدلة الأولية إلى أن الضحية المحتملة هي كريس كيدويل (33 عاماً)، التي كانت تقيم في منزل المتهم منذ أواخر العام الماضي، بينما لا تزال السلطات تعمل على تحديد هويتها بشكل نهائي.

ويُرجّح المحققون أن الضحية تعرّضت لإطلاق نار قبل أن تُحرق جثتها في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.

وتتعلق القضية السابقة بتهمة حرق عمدي كانت موجّهة لتايلور في آب 2025، والتي دفع ببراءته فيها، إلا أن المحكمة وجدت الأدلة كافية للمضي في المحاكمة. كما تغيّب عن جلسة مقررة في مارس 2026، ما أدى إلى إصدار مذكرة توقيف بحقه.

ويواجه تايلور احتمال السجن المؤبد حال إدانته، وهو محتجز حالياً من دون كفالة نظراً لخطورة التهم الموجهة إليه.