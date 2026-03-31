"توم وجيري".. لماذا تصدر قائمة الأعمال غير الملائمة للأطفال؟

واجه كرتون " " الشهير انتقادات وتصنيفات حديثة اعتبرته عملاً غير ملائم للأطفال في بعض جوانبه، وذلك بسبب احتوائه على مشاهد تتضمن عنفاً جسدياً مفرطاً يُعرض بطريقة كوميدية، مما قد يدفع الصغار لمحاولة تقليد هذه التصرفات الخطيرة في الواقع.

وتعتمد حلقات السلسلة الكلاسيكية على المطاردات التي تستخدم فيها أدوات حادة، ومتفجرات، وأسلحة، وهو ما يراه خبراء سلوك تربوي غير مناسب للفئات العمرية الناشئة.



كما طالت العمل انتقادات تتعلق بظهور مشاهد تروج لعادات ضارة مثل التدخين، بالإضافة إلى وجود بعض الصور النمطية التي تُعتبر اليوم غير مقبولة أو تحمل إشارات عنصرية تعود لفترة إنتاج العمل في الأربعينيات والخمسينيات.

وقد دفعت هذه الأسباب بعض منصات العالمية إلى وضع تحذيرات قبل المشاهدة أو حذف لقطات معينة، للتأكيد على أن المحتوى قد يتضمن سلوكيات لا تتماشى مع المعايير التربوية والاجتماعية الحديثة.



