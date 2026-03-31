تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
6
o
بشري
11
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
متفرقات
"توم وجيري".. لماذا تصدر قائمة الأعمال غير الملائمة للأطفال؟
Lebanon 24
31-03-2026
|
09:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
واجه كرتون "
توم وجيري
" الشهير انتقادات وتصنيفات حديثة اعتبرته عملاً غير ملائم للأطفال في بعض جوانبه، وذلك بسبب احتوائه على مشاهد تتضمن عنفاً جسدياً مفرطاً يُعرض بطريقة كوميدية، مما قد يدفع الصغار لمحاولة تقليد هذه التصرفات الخطيرة في الواقع.
وتعتمد حلقات السلسلة الكلاسيكية على المطاردات التي تستخدم فيها أدوات حادة، ومتفجرات، وأسلحة، وهو ما يراه خبراء سلوك تربوي غير مناسب للفئات العمرية الناشئة.
كما طالت العمل انتقادات تتعلق بظهور مشاهد تروج لعادات ضارة مثل التدخين، بالإضافة إلى وجود بعض الصور النمطية التي تُعتبر اليوم غير مقبولة أو تحمل إشارات عنصرية تعود لفترة إنتاج العمل في الأربعينيات والخمسينيات.
وقد دفعت هذه الأسباب بعض منصات
العرض
العالمية إلى وضع تحذيرات قبل المشاهدة أو حذف لقطات معينة، للتأكيد على أن المحتوى قد يتضمن سلوكيات لا تتماشى مع المعايير التربوية والاجتماعية الحديثة.
لماذا يأكل الأطفال "إفرازات الأنف"؟ الإجابة علمية
متفرقات
منوعات
توم وجيري
التربوي
المطار
العمري
الملا
العرض
كلاس
تابع
"أكيتو".. رحلة مع أقدم عيد في التاريخ من بابل وآشور إلى يومنا هذا
حادثة غريبة... رمت 88 ألف دولار من نافذة المنزل!
لماذا لم تُصدّق الملكة إليزابيث الثانية الإتّهامات الموّجهة إلى إبنها أندرو؟
مجمع عسكري تحت قاعة رقص في البيت الأبيض.. هذا ما كشفه ترامب
رجل يواجه السجن المؤبد بعد العثور على رفات بشرية متفحمة
آخر معلومة عن علي شعيب.. ماذا فعل قبل استشهاده؟
"سفير في لبنان" قد يتم اعتقاله.. خبير عسكري يوضح
تحذيرٌ من تقرير يخص لبنان.. ماذا قال؟
"إنزال مُحتمل".. إسرائيل قد تدخل البقاع!
ارتفاع اضافي في أسعار المحروقات... ماذا عن قارورة الغاز؟
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
فيديو
إطلالة نادرة جدا للفنانة نجاة الصغيرة.. وهذا ما قالته عن حقيقة صورتها على السوشيل ميديا (فيديو)
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24