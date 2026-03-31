بقرار حكومي.. الصين تحظر تحويل الشقق السكنية إلى "مقابر" لرماد الموتى

حظرت السلطات رسمياً استخدام الشقق السكنية كمقابر لتخزين رماد الموتى، في خطوة تهدف لإنهاء ظاهرة "شقق الأموات" التي انتشرت مؤخراً في عدة مدن.

وتلجأ عائلات صينية لشراء شقق رخيصة في مجمعات سكنية نائية لاستخدامها كـ "مدافن خاصة" لرفات ذويهم، هرباً من الارتفاع الجنوني في أسعار المقابر التجارية وضيق مساحاتها، فضلاً عن قصر مدة عقود حق الانتفاع بالمدافن التي لا تتجاوز 20 عاماً.



وتسبب هذا التوجه في استياء واسع بين القاطنين في تلك المباني، حيث أبدوا مخاوفهم من انخفاض القيمة السوقية لعقاراتهم والأجواء "المخيفة" التي تخيم على المجمعات السكنية التي تسكنها "الأرواح" بدلاً من الأحياء.

وبموجب القرار الجديد، سيتم فرض غرامات صارمة على المخالفين، مع توجه الحكومة لتعزيز البدائل الصديقة للبيئة مثل "المدافن الخضراء" والتشجيع على نثر الرماد في البحر لتخفيف الضغط على الأراضي السكنية.



