تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

بقرار حكومي.. الصين تحظر تحويل الشقق السكنية إلى "مقابر" لرماد الموتى

31-03-2026 | 14:00
A-
A+
بقرار حكومي.. الصين تحظر تحويل الشقق السكنية إلى مقابر لرماد الموتى
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حظرت السلطات الصينية رسمياً استخدام الشقق السكنية كمقابر لتخزين رماد الموتى، في خطوة تهدف لإنهاء ظاهرة "شقق الأموات" التي انتشرت مؤخراً في عدة مدن.
 
وتلجأ عائلات صينية لشراء شقق رخيصة في مجمعات سكنية نائية لاستخدامها كـ "مدافن خاصة" لرفات ذويهم، هرباً من الارتفاع الجنوني في أسعار المقابر التجارية وضيق مساحاتها، فضلاً عن قصر مدة عقود حق الانتفاع بالمدافن التي لا تتجاوز 20 عاماً.

وتسبب هذا التوجه في استياء واسع بين القاطنين في تلك المباني، حيث أبدوا مخاوفهم من انخفاض القيمة السوقية لعقاراتهم والأجواء "المخيفة" التي تخيم على المجمعات السكنية التي تسكنها "الأرواح" بدلاً من الأحياء.
 
وبموجب القرار الجديد، سيتم فرض غرامات صارمة على المخالفين، مع توجه الحكومة لتعزيز البدائل الصديقة للبيئة مثل "المدافن الخضراء" والتشجيع على نثر الرماد في البحر لتخفيف الضغط على الأراضي السكنية.

متفرقات

منوعات

الصينية

راما

تابع
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24