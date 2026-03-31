تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
11
o
بيروت
13
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
14
o
جونية
13
o
النبطية
6
o
زحلة
7
o
بعلبك
2
o
بشري
10
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
متفرقات
بقرار حكومي.. الصين تحظر تحويل الشقق السكنية إلى "مقابر" لرماد الموتى
Lebanon 24
31-03-2026
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حظرت السلطات
الصينية
رسمياً استخدام الشقق السكنية كمقابر لتخزين رماد الموتى، في خطوة تهدف لإنهاء ظاهرة "شقق الأموات" التي انتشرت مؤخراً في عدة مدن.
وتلجأ عائلات صينية لشراء شقق رخيصة في مجمعات سكنية نائية لاستخدامها كـ "مدافن خاصة" لرفات ذويهم، هرباً من الارتفاع الجنوني في أسعار المقابر التجارية وضيق مساحاتها، فضلاً عن قصر مدة عقود حق الانتفاع بالمدافن التي لا تتجاوز 20 عاماً.
وتسبب هذا التوجه في استياء واسع بين القاطنين في تلك المباني، حيث أبدوا مخاوفهم من انخفاض القيمة السوقية لعقاراتهم والأجواء "المخيفة" التي تخيم على المجمعات السكنية التي تسكنها "الأرواح" بدلاً من الأحياء.
وبموجب القرار الجديد، سيتم فرض غرامات صارمة على المخالفين، مع توجه الحكومة لتعزيز البدائل الصديقة للبيئة مثل "المدافن الخضراء" والتشجيع على نثر الرماد في البحر لتخفيف الضغط على الأراضي السكنية.
متفرقات
منوعات
الصينية
راما
تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24