بالفيديو.. شاب يعتدي بسكين على طفل في هجوم مروّع

تعرض طفل يبلغ من العمر عامين لهجوم بسكين على يد شاب أثناء وجوده مع شقيقه الأكبر داخل في مدينة إزمير ، حيث أقدم المهاجم على طعنه في منطقة الرقبة.

وتمكّن الطفل من النجاة بعد نقله إلى المستشفى وتلقيه العلاج، في حادثة أثارت صدمة واسعة على ، خصوصًا مع استهداف طفل بهذا العمر في مكان عام.

وأظهر مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام تركية المهاجم وهو يقترب من الحديقة قبل أن يفرّ راكضًا بعد تنفيذ اعتدائه.

وفي مشهد لاحق، ظهر الطفل بين أحضان والدته بعد خروجه من المستشفى، وقد تم تغطية جرحه بضمادة طبية كبيرة، فيما روت والدته تفاصيل اللحظات الصعبة التي رافقت إصابته وتلقيه العلاج.

وألقت الشرطة القبض على المهاجم، وهو شاب يبلغ من العمر 30 عامًا، يُشتبه في تعاطيه المخدرات وتأثره بها أثناء تنفيذ الهجوم.

كما كشفت التحقيقات أنه حاول في وقت سابق الاعتداء على طفلة أخرى قبل أن ينجح في الفرار منه، ما دفعه إلى مهاجمة الطفل لاحقًا.



