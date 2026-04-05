بين طلب الفدية والانتقام.. هكذا يُستدرج الأطفال في لحظة غفلة!

سلطت قضية الطفلة "نرجس" الضوء على ملف اختطاف الأطفال، معيدةً إلى الأذهان جرائم حقيقية تعكس قسوة هذه الظاهرة وتأثيرها الصادم على الأسر والمجتمع.



وتكشف وقائع وقصص من الواقع عن أساليب متعددة يتبعها الخاطفون، تتنوع بين الاستدراج المباشر أو استغلال ثغرات أمنية ولحظات غفلة بسيطة من الأهالي. وتؤكد التقارير أن هذه الحوادث تترك ندوباً نفسية عميقة لا تقتصر على الأطفال الضحايا فحسب، بل تمتد لتشمل عائلاتهم التي تعيش فترات عصيبة من القلق والانتظار المرير.



وتشير الحالات المرصودة إلى أن دوافع الخاطفين تتباين بين طلب الفدية المالية، أو استغلال الأطفال في أعمال غير قانونية، أو حتى دوافع نفسية وانتقامية في بعض الأحيان. وتعمل الجهات الأمنية والمؤسسات الاجتماعية على تكثيف حملات التوعية بضرورة مراقبة الأطفال بدقة، وتفعيل الأنظمة التقنية والقانونية لضمان سرعة الاستجابة في حال وقوع مثل هذه الجرائم التي تهز الوجدان الإنساني.

