تحت تأثير الكحول.. سائق يقتحم موكباً احتفالياً ويصيب العشرات

أُصيب ما لا يقل عن 15 شخصاً بعدما اقتحمت سيارة حشداً من المشاركين خلال موكب رأس السنة اللاوسية في ولاية لويزيانا الأميركية.

ووقع الحادث في مدينة نيو إيبيريا، حيث استجابت الشرطة لبلاغات عن مركبة صدمت عدداً من المشاة أثناء الفعالية.

وأفادت السلطات بأن بعض الإصابات وُصفت بالخطيرة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحادث لا يبدو متعمداً.

وتم تحديد هوية السائق على أنه رجل يبلغ من العمر 57 عاماً، حيث أظهرت التحقيقات أنه كان تحت تأثير ، إذ تجاوزت نسبة الكحول في دمه الحد القانوني المسموح به.

وقد تم توقيفه في مكان الحادث ووجهت إليه تهم عدة، بينها القيادة تحت تأثير الكحول والتسبب بإصابات نتيجة الإهمال.

ونُقل 13 مصاباً إلى المستشفى، بينهم حالتان استدعتا نقلهما جواً، فيما أظهرت مشاهد من موقع الحادث عدداً من الضحايا ملقين على الأرض بينما كان آخرون يحاولون إسعافهم.

وأعلن منظمو الموكب إلغاء الفعاليات الفنية المقررة مساءً، مع الإبقاء على بعض الأنشطة في حال توفر الإجراءات الأمنية، مؤكدين تضامنهم مع الضحايا وعائلاتهم.

ولا تزال السلطات تواصل تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث.