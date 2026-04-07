ورق قاتل في سجون شيكاغو.. يحصد أرواح السجناء بصمت

07-04-2026 | 00:15
ورق قاتل في سجون شيكاغو.. يحصد أرواح السجناء بصمت
أفادت تقارير صحفية أميركية بأن سلسلة من وفيات السجناء في معتقل شيكاغو الشهير ارتبطت بانتشار ورق مشبع بمخدر قاتل يتم تهريبه إلى داخل السجن.

وحسب صحيفة "نيويورك بوست"، قال موظفو السجون الذين يحاربون هذه الظاهرة إنها قد تكون أكثر فتكا من وباء الكراك في التسعينات.

وبدأت القصة عندما عثر الحراس في منشأة كوك كاونتي الإصلاحية على توماس ديكسين، سجين يبلغ من العمر 57 عاما، ميتا داخل زنزانته في يناير 2023، وحيرت الواقعة المحققين إذ لم يجدوا أي دليل على جريمة قتل أو سقوط قد يودي بحياة السجين، لكنهم وجدوا شرائط صغيرة من الورق المحترق متناثرة في زنزانته.

وقال براد كاري، رئيس موظفي مكتب شريف كوك كاونتي، عن تلك اللحظة متذكرا شرائح الورق: "قلت، نحتاج لاختبار هذا ومعرفة ما يجري".

وفي نهاية المطاف، أكدت مختبرات فيرجينيا أن الشرائط كانت مشبعة بمركب كانابينويدي صناعي يدعى بيناكا، والذي ثبت أنه قاتل عندما دخنه ديكسين.

قبل أن تتمكن السلطات من إيقاف الموجة، توفي سجناء آخرون بظروف مشابهة بشكل مقلق، وبعد أقل من أسبوعين بعد الوفاة الأولى، عثر على شاب يبلغ من العمر 23 عاما ميتا، وأقل من شهر بعد ذلك، توفي سجين آخر يبلغ من العمر 35 عاما.

وبحلول نهاية العام، توفي 6 سجناء نتيجة جرعات زائدة بعد تدخين شرائط صغيرة من الورق المشبعة بالمخدرات، وغالبا باستخدام "فتيل"، أو خيط يحترق ببطء من ورق المرحاض أو القماش.

وقال كاري للصحيفة": "لم نكن نعرف ما هو على (الورق في زنزانة ديكسين)، لكننا كنا نعرف أنه مخدر".

وأضاف: "وكان سباقا مع الزمن (…) كان لدينا مخدر جديد سام جدا جدا وقاتل جدا جدا، والـ دواء ناركان على ما يبدو لم ينجح معه".

حاولوا تحذير السجناء من المخاطر عن طريق وضع لافتات في كل قسم من أقسام المنشأة التي تضم حوالي 6 آلاف سجين تحذر من "المخدرات المهربة إلى السجن، مثل الورق المشبع".

ومنذ ذلك الحين، بدأ الحراس بتفتيش كل قطعة بريد تصل إلى السجن بحثا عن بقع أو متغيرات في اللون قد تشير إلى دس مخدرات صناعية داخلها، كما ضاعفوا من وتيرة التفتيش العشوائي للزنازين.

ومنذ 2023 قامت السلطات بأكثر من 130 اعتقالا جنائيا بين المهربين والسجناء الذين وُجد بحوزتهم الورق المشبع بالمخدرات.

انخفضت وفيات السجناء نتيجة تدخين الورق المشبع بالمخدرات إلى حالة واحدة فقط في 2024. ومع ذلك، سُجلت وفاة واحدة في 2025 واثنتان بالفعل في 2026 يعتقد أنها ناجمة عن ورق مشبع بالمخدرات، وفقا لمكتب الشريف، الذي قال إنه ينتظر النتائج الرسمية من مكتب الطب الشرعي في كوك كاونتي.

وخلال السنوات تغيرت مركبات المخدر في الورق وزادت قوتها، وأوضح كاري: "أعتقد أن نوع المخدر الذي يستخدمونه الآن، وقوة هذا المخدر، ستكون على الأرجح عاملا مساهمًدا في سبب ارتفاع الوفيات هذا العام مقارنة بما شهدناه خلال العامين الماضيين".

وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة قد انتشرت لاحقا في سجون أخرى في أنحاء البلاد، قال كاري إنه وزملاءه في مكتب الشريف يخشون مما قد يحدث إذا وصل الورق المشبع بالمخدرات إلى العالم الخارجي. 

 

مكتب الطب الشرعي

الطب الشرعي

توماس دي

فيرجينيا

نيويورك

الظاهر

الشرع

فيات

