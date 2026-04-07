لحماية القنافذ...هذا ما تقوم به ألمانيا!

07-04-2026 | 12:35
لحماية القنافذ...هذا ما تقوم به ألمانيا!
تتجه مدن عدة في ألمانيا إلى تشديد القيود على استخدام جزّازات العشب الروبوتية، وسط مطالبات بفرض حظر ليلي لحماية حيوان القنفذ من مخاطر متزايدة في البيئات الحضرية.

ودعا اتحاد المدن الألمانية، بقيادة عمدة لونيبورغ كلوديا كاليش، إلى تبني تشريع وطني يمنع تشغيل هذه الأجهزة خلال ساعات الليل، مشيراً إلى أن الحدائق داخل المدن باتت ملاذاً مهماً للحياة البرية.

وتعود خطورة هذه الأجهزة إلى طبيعة القنافذ الليلية، التي تنشط بين الغسق والفجر وتعتمد على الالتفاف لحماية نفسها بدل الهروب، ما يجعلها عرضة لإصابات خطرة نتيجة عجز أجهزة الاستشعار عن رصدها.

في السياق، حذّر معهد لايبنتس لأبحاث الحيوان والحياة البرية من تفاقم معاناة القنافذ المصابة، إذ غالباً ما تُكتشف بعد أيام. كما صنّف الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة هذا الحيوان ضمن الأنواع القريبة من التهديد منذ عام 2024، بعد تراجع أعداده بنحو 30% خلال السنوات الأخيرة.

وكانت مدن مثل كولونيا ولايبزيغ وميونيخ قد فرضت قيوداً محلية بالفعل، فيما تتجه الجهود حالياً نحو تعميم الحظر على مستوى البلاد، علماً أن القنافذ تتمتع بحماية قانونية قد تترتب على مخالفتها غرامات تصل إلى 65 ألف يورو.

 
