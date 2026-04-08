كانت تسير بعكس الاتجاه وبسرعة عالية.. سيارة سقطت في النهر

لقي شخصان حتفهما وأصيب آخر بجروح، فيما لا يزال رابع في عداد المفقودين بعد حادث سير عنيف في انتهى بسقوط سيارة في نهر محلي.



وذكرت شرطة بورتلاند أن المركبة كانت تسير بعكس الاتجاه وبسرعة عالية في شوارع وسط المدينة، عندما حاول عناصرها إيقافها بعد الساعة الثانية فجراً من يوم الاثنين 6 أبريل.



وبحسب الشرطة، انطلقت السيارة شرقاً على أحد الشوارع الرئيسية قبل أن تواصل سيرها باتجاه منتزه الواجهة البحرية، ثم تهوي في نهر ويلاميت.



وأشارت السلطات إلى إنقاذ شخص واحد من المياه وقد أصيب بجروح طفيفة، فيما تم انتشال جثتي شخصين، بينما لا يزال مصير الشخص الرابع مجهولاً، وإن كانت الشرطة ترجح وفاته.



وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فإن أعمار الأشخاص الأربعة المتورطين في الحادث تراوحت بين 17 و20 عاماً، من دون هوياتهم.



وأكدت الشرطة أن العنصر الذي حاول توقيف السيارة لم يطاردها قبل سقوطها في النهر.



ولا تزال فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن المفقود، وسط صعوبات كبيرة في قاع النهر بسبب ضعف الرؤية وقوة .



رئيس شرطة بورتلاند إن الحادث "مفجع" وأسفر عن خسارة مأساوية في الأرواح، مقدماً التعازي إلى عائلات الضحايا، ومؤكداً استمرار التحقيق في ملابساته. (بيبول)

