تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
19
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
13
o
بعلبك
8
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
منوعات
كانت تسير بعكس الاتجاه وبسرعة عالية.. سيارة سقطت في النهر
Lebanon 24
08-04-2026
|
00:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
لقي شخصان حتفهما وأصيب آخر بجروح، فيما لا يزال رابع في عداد المفقودين بعد حادث سير عنيف في
ولاية أوريغون
انتهى بسقوط سيارة في نهر محلي.
وذكرت شرطة بورتلاند أن المركبة كانت تسير بعكس الاتجاه وبسرعة عالية في شوارع وسط المدينة، عندما حاول عناصرها إيقافها بعد الساعة الثانية فجراً من يوم الاثنين 6 أبريل.
وبحسب الشرطة، انطلقت السيارة شرقاً على أحد الشوارع الرئيسية قبل أن تواصل سيرها باتجاه منتزه الواجهة البحرية، ثم تهوي في نهر ويلاميت.
وأشارت السلطات إلى إنقاذ شخص واحد من المياه وقد أصيب بجروح طفيفة، فيما تم انتشال جثتي شخصين، بينما لا يزال مصير الشخص الرابع مجهولاً، وإن كانت الشرطة ترجح وفاته.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فإن أعمار الأشخاص الأربعة المتورطين في الحادث تراوحت بين 17 و20 عاماً، من دون
الكشف عن
هوياتهم.
وأكدت الشرطة أن العنصر الذي حاول توقيف السيارة لم يطاردها قبل سقوطها في النهر.
ولا تزال فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن المفقود، وسط صعوبات كبيرة في قاع النهر بسبب ضعف الرؤية وقوة
التيار
.
وقال مساعد
رئيس شرطة بورتلاند
برايان
هيوز
إن الحادث "مفجع" وأسفر عن خسارة مأساوية في الأرواح، مقدماً التعازي إلى عائلات الضحايا، ومؤكداً استمرار التحقيق في ملابساته. (بيبول)
كانت تسير بسرعة.. سيارة تحمل علم إسرائيل تدهس المارة في مصر
أين سقطت الصواريخ الإيرانيّة التي أُطلقت باتّجاه قبرص؟
التحكم المروري: 4 جرحى نتيجة اصطدام سيارة بشجرة جانب الطريق على بولفار بيار الجميل باتجاه الكرنتينا
إنقلاب سيارة على اتوستراد عدلون - النبي ساري
تابع
بيل غيتس أمام الكونغرس.. شهادة مرتقبة في ملف إبستين
03:59 | 2026-04-08
بيل غيتس أمام الكونغرس.. شهادة مرتقبة في ملف إبستين
03:59 | 2026-04-08
بعد حادثتي مينيابوليس المميتتين.. "ICE" يواجه اتهامات جديدة بإطلاق نار في كاليفورنيا
01:17 | 2026-04-08
بعد حادثتي مينيابوليس المميتتين.. "ICE" يواجه اتهامات جديدة بإطلاق نار في كاليفورنيا
01:17 | 2026-04-08
برجك اليوم
برجك اليوم
23:06 | 2026-04-07
ظهور نادر لدولفين ريسو قبالة سواحل دهب
23:00 | 2026-04-07
ظهور نادر لدولفين ريسو قبالة سواحل دهب
23:00 | 2026-04-07
لحماية القنافذ...هذا ما تقوم به ألمانيا!
12:35 | 2026-04-07
لحماية القنافذ...هذا ما تقوم به ألمانيا!
12:35 | 2026-04-07
الإقفال... مؤسسات خاصة اتّخذت "القرار الصعب"
08:21 | 2026-04-07
الإقفال... مؤسسات خاصة اتّخذت "القرار الصعب"
08:21 | 2026-04-07
"لبنان24": التوافق على وقف اطلاق النار في المنطقة.. وهذا وضع لبنان
15:59 | 2026-04-07
"لبنان24": التوافق على وقف اطلاق النار في المنطقة.. وهذا وضع لبنان
15:59 | 2026-04-07
عن العام الدراسيّ... إليكم ما أعلنته وزيرة التربيّة
07:24 | 2026-04-07
عن العام الدراسيّ... إليكم ما أعلنته وزيرة التربيّة
07:24 | 2026-04-07
كانوا داخل سيارة... هذا ما فعله 3 شبان في جل الديب أمام البلدية
05:58 | 2026-04-07
كانوا داخل سيارة... هذا ما فعله 3 شبان في جل الديب أمام البلدية
05:58 | 2026-04-07
آخر خبر عن الإستهداف في عين سعادة... من هو الشخص الذي كان يقود الدراجة الناريّة؟
06:05 | 2026-04-07
آخر خبر عن الإستهداف في عين سعادة... من هو الشخص الذي كان يقود الدراجة الناريّة؟
06:05 | 2026-04-07
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24