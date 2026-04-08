إنقاذ 250 كلباً من ظروف مأساوية في نوتنغهام

08-04-2026 | 13:01
إنقاذ 250 كلباً من ظروف مأساوية في نوتنغهام
في واحدة من أكبر قضايا الإهمال وتكدس الحيوانات إثارة للصدمة، نجحت الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات (RSPCA) في إنقاذ أكثر من 250 كلباً من سلالة "بودل"، داخل منزل أحد المربين في مدينة نوتنغهام البريطانية، بعد بلاغات قدمها الجيران حول تدهور الأوضاع داخل العقار.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، وصف مفتشو الجمعية ظروف المعيشة داخل المنزل بـ"المرعبة"، حيث عُثر على الكلاب محشورة في مساحات ضيقة للغاية، وكان الكثير منها مغطى بالأوساخ ويعاني من فرو متشابك وآفات جلدية مؤلمة. 

وأظهرت الصور التي وثقتها الجمعية تكدس الحيوانات فوق بعضها؛ إذ اضطرت كلاب للنوم داخل "موقد حطب"، بينما اختبأت أخرى تحت الأثاث بحثاً عن مساحة.

وأوضحت الجمعية أن الوضع المأساوي نتج عن "التكاثر المفرط" من قبل مالك وصفته بأنه كان "مرهقاً"، مشيرة إلى أنه رغم عدم تعمده الإيذاء، إلا أن خروج عمليات التكاثر عن السيطرة أدى إلى تدهور حاد في رفاهية الحيوانات واستحالة توفير الرعاية الصحية لها.

وعقب عملية الإنقاذ، وُزعت الكلاب على مراكز متخصصة لتلقي الرعاية؛ حيث استقبل مركز "رادكليف" 87 كلباً، فيما نُقلت البقية إلى مؤسسة "Dogs Trust".

وأفاد مسؤولو الرعاية بأن العديد من الكلاب تعاني من ذعر شديد تجاه العالم الخارجي؛ بسبب قضائها سنوات طويلة داخل المنزل، مما تطلب جهوداً خاصة لإعادة تأهيلها نفسياً.
مواضيع ذات صلة
حادثة مأساوية.. وفاة عروسان بعد شهر من زفافهما
lebanon 24
Lebanon24
09/04/2026 01:01:15 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة مأساوية في الإسكندرية.. مقتل طالب وإصابة صديقه
lebanon 24
Lebanon24
09/04/2026 01:01:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان ٢٤": فرق الإنقاذ استعانت بكلاب بوليسية للبحث عن مفقودين تحت الأنقاض في طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
09/04/2026 01:01:15 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث مأساوي.. وفاة شاب من الضنية (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
09/04/2026 01:01:15 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
