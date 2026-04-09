تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
15
o
بعلبك
5
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
منوعات
عمرها 19 عاماً فقط.. شابة تحصل على وظيفة في شركة BMW من دون شهادة جامعية!
Lebanon 24
09-04-2026
|
00:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الشابة "جوري. إم" البالغة من العمر 19 عاماً فقط، حصولها على وظيفة كاملة في مجال التسويق الشخصي في شركة BMW دون امتلاك شهادة جامعية أو
سيرة ذاتية
تقليدية.
وتسبب الخبر بضجة على منصة لينكد إن، حيث كشفت التفاصيل أن الشابة لم تتقدم للوظيفة بطلب رسمي، بل استقطبت عملاق صناعة السيارات عبر بصمتها الرقمية المؤثرة وقوة علامتها التجارية الشخصية التي بنتها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتجاوزت هذه الواقعة المعايير المعتادة التي تتطلب عادة خبرة تصل إلى 5 سنوات لشغل مثل هذه المناصب، واستندت BMW في اختيارها إلى الأصول الرقمية التي تمتلكها "جوري"، إذ تتمتع بمتابعة تتخطى 65,000 شخص على لينكد إن وأكثر من 35,000 على "إنستغرام".
وأثبتت هذه الأرقام أنها أصبحت بمثابة مشروع عملي مستمر جذب الأنظار إليها دولياً، مما دفع شركات أخرى وعلامات تجارية رياضية للتواصل معها وتقديم عروض عمل متتالية في أسبوع واحد دون أي مراسلات أو محاولات إقناع مباشرة من جانبها، بحسب "ndtv".
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24