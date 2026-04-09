Advertisement

عمرها 19 عاماً فقط.. شابة تحصل على وظيفة في شركة BMW من دون شهادة جامعية!

09-04-2026 | 00:52
عمرها 19 عاماً فقط.. شابة تحصل على وظيفة في شركة BMW من دون شهادة جامعية!
أعلنت الشابة "جوري. إم" البالغة من العمر 19 عاماً فقط، حصولها على وظيفة كاملة في مجال التسويق الشخصي في شركة BMW دون امتلاك شهادة جامعية أو سيرة ذاتية تقليدية.

وتسبب الخبر بضجة على منصة لينكد إن، حيث كشفت التفاصيل أن الشابة لم تتقدم للوظيفة بطلب رسمي، بل استقطبت عملاق صناعة السيارات عبر بصمتها الرقمية المؤثرة وقوة علامتها التجارية الشخصية التي بنتها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
 
 
وتجاوزت هذه الواقعة المعايير المعتادة التي تتطلب عادة خبرة تصل إلى 5 سنوات لشغل مثل هذه المناصب، واستندت BMW في اختيارها إلى الأصول الرقمية التي تمتلكها "جوري"، إذ تتمتع بمتابعة تتخطى 65,000 شخص على لينكد إن وأكثر من 35,000 على "إنستغرام". 

وأثبتت هذه الأرقام أنها أصبحت بمثابة مشروع عملي مستمر جذب الأنظار إليها دولياً، مما دفع شركات أخرى وعلامات تجارية رياضية للتواصل معها وتقديم عروض عمل متتالية في أسبوع واحد دون أي مراسلات أو محاولات إقناع مباشرة من جانبها، بحسب "ndtv".
 
Advertisement
