أقراص منومة لا شوكولاتة.. حادثة غريبة في مدرسة مصرية

شهدت إحدى المدارس في مصر واقعة مثيرة للجدل، بعد تعرض عدد من الطلاب لحالة إعياء ونعاس شديد عقب تناولهم ما ظنوا أنها "قطع شوكولاتة". وتبين لاحقاً أن المادة التي استهلكها الطلاب ليست حلوى، بل هي أقراص طبية منومة قام أحد زملائهم بتوزيعها عليهم داخل الفصل الدراسي.



وفور اكتشاف الواقعة، تدخلت إدارة المدرسة وجرى نقل الطلاب المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة والاطمئنان على حالتهم الصحية.

من جانبها، باشرت السلطات التعليمية والأمنية التحقيق في الحادثة للوقوف على ملابسات وصول هذه الأقراص إلى يد الطالب وكيفية توزيعها داخل المدرسي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة في مثل هذه الحالات.