خلاف داخل لجنة امتحان يتطور لاعتداء على مدرس في مصر

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، بالاعتداء على مدرس، والتسبب في إصابته، لخلاف بين المجني عليه، وطالب شقيق المتهم، داخل مدرسة بمدينة الشيخ .



ورد بلاغ لمديرية أمن ، يفيد تعرض مدرس لاعتداء بمدينة الشيخ زايد، وبإجراء التحريات تبين أن خلاف بين المدرس وطالب على مكان أداء الامتحان، دفع الطالب للاستعانة بشقيقه، الذي حضر وتشاجر مع المدرس، وتسبب في إصابته.



ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأحيل إلى المختصة للتحقيق.

Advertisement