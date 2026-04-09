تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
17
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
3
o
بشري
11
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
منوعات
السجن 3 سنوات لمحامٍ بتهمة ابتزاز زوجته في الإسكندرية
Lebanon 24
09-04-2026
|
15:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم "و.س.ل" بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بابتزاز وتهديد المجني عليها " ش.ص.ع" .
وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 33888 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث عندما تلقت
الأجهزة الأمنية
بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط
الإدارة العامة
لتكنولوجيا المعلومات ببلاغ من المجني عليها زوجه المتهم بقيامه بتصويرها بدون علمها بمحل سكنهم بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، أن المتهم " و.س.ل" محامي، قام بتهديد المجني عليها " ش.ص.ع" زوجته، باستخدام صور ومقاطع مرئية تمكن من تسجيلها والتقاطها للمجني عليها، وقام بنقلها إلي الحاسب الآلي الخاص به، والتي تظهر ارتداء المجني عليها ملابس شفافه، وذلك لوجود خلافات زوجية بينهما لاجبارها علي التنازل عن كافة حقوقها عندما علم بينيتها لرفع دعوي طلاق ضده، نظير عدم نشر تلك الصور والاسائه لها، والتنازل عن جميع تلك الحقوق عقب انتهاء رابطة الزوجية بينهما، فقررت تحرير محضر بالواقعة، وتولت
النيابة
التحقيق التى قررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته التي أصدرت حكمها.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24