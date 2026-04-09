السجن 3 سنوات لمحامٍ بتهمة ابتزاز زوجته في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم "و.س.ل" بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بابتزاز وتهديد المجني عليها " ش.ص.ع" .





وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 33888 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث عندما تلقت بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط لتكنولوجيا المعلومات ببلاغ من المجني عليها زوجه المتهم بقيامه بتصويرها بدون علمها بمحل سكنهم بدائرة القسم.







تبين من التحقيقات، أن المتهم " و.س.ل" محامي، قام بتهديد المجني عليها " ش.ص.ع" زوجته، باستخدام صور ومقاطع مرئية تمكن من تسجيلها والتقاطها للمجني عليها، وقام بنقلها إلي الحاسب الآلي الخاص به، والتي تظهر ارتداء المجني عليها ملابس شفافه، وذلك لوجود خلافات زوجية بينهما لاجبارها علي التنازل عن كافة حقوقها عندما علم بينيتها لرفع دعوي طلاق ضده، نظير عدم نشر تلك الصور والاسائه لها، والتنازل عن جميع تلك الحقوق عقب انتهاء رابطة الزوجية بينهما، فقررت تحرير محضر بالواقعة، وتولت التحقيق التى قررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته التي أصدرت حكمها.

