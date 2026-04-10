منوعات

حادث مأسوي سرق حياة زوجين

Lebanon 24
10-04-2026 | 15:36
حادث مأسوي سرق حياة زوجين
لقي زوجان حتفهما في حادث تصادم مع شاحنة حبوب في ولاية كارولينا الشمالية، تاركين خلفهما طفلين صغيرين، فيما نجا رضيع كان في السيارة.

وأفادت محطة "WECT" المحلية، نقلاً عن شرطة الولاية، بأن هاري وويتني سبرويل توفيا في الحادث الذي وقع في الأول من نيسان على الطريق السريع رقم 32 في مقاطعة واشنطن بولاية كارولينا الشمالية.

وبحسب دورية الطرق السريعة في الولاية، كان هاري، البالغ 42 عاماً، يقود السيارة حين انحرفت عن مسارها واصطدمت بشاحنة حبوب فارغة كانت على الطريق.

وترك الزوجان ابنة في الروضة ورضيعاً يبلغ 6 أشهر، كان داخل السيارة ونجا من الحادث، وفقاً لـ"WECT" وحملة تبرعات على "GoFundMe" أطلقها صديق مقرب من العائلة. كما نُقل الطفل جواً إلى المركز الطبي التابع لجامعة كارولينا الشرقية بعد الحادث.

ووصف القائم على الحملة العائلة بأنها تواجه "مأساة لا يمكن تصورها"، مشيراً إلى أن الأموال المجمعة ستخصص لتغطية نفقات الجنازة، والفواتير الطبية للرضيع، والتكاليف المرتبطة برعاية الطفلين وتربيتهما.

وبحسب نعي هاري، فقد ترك خلفه والديه وشقيقه وطفليه، فيما ورد في النعي أنه كان معروفاً بطيبته ومساعدته للناس في أعمال التنظيف ونقل الأغراض، وكان يصف ذلك بأنه "البحث عن الكنوز في الخردة".

كما أشار النعي إلى أن الزوجين فقدا سابقاً طفلاً مكتمل النمو عام 2024، قبل عام من ولادة طفلهما البالغ اليوم 6 أشهر.

وجاء في نعي ويتني أن إخلاصها لعائلتها "لا حدود له"، وأنها كانت ترى أن العائلة تأتي مباشرة بعد إيمانها، قبل أن تنتقل للعمل في كنيسة هولي نك المسيحية.

ومن المقرر أن تقام مراسم جنازة هاري وويتني يوم السبت 11 نيسان، فيما أفاد نعي هاري بأن طفلي الزوجين سيوضعان في رعاية والدي ويتني. (بيبول)
Advertisement
