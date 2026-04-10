دراسة تكشف الوجه الآخر للبكاء

كشفت دراسة نفسية حديثة أن البكاء لا يقتصر على كونه استجابة عاطفية للحزن، بل يمثل سلوكاً إنسانياً معقداً قد يمنح شعوراً بالتحسن، لكن ضمن ظروف محددة.



ووفق تقرير نُشر في مجلة "Collabra: Psychology"، فإن أثر البكاء على الحالة النفسية لا يظهر تلقائياً أو بشكل فوري، بل يرتبط بسبب البكاء والسياق الذي يحدث فيه. فالدموع الناتجة عن ضغوط شخصية أو مواقف عاطفية عميقة قد تزيد المشاعر السلبية مؤقتاً، قبل أن تبدأ بالتراجع تدريجياً.



في المقابل، أظهرت النتائج أن البكاء المرتبط بمحتوى عاطفي، مثل مشاهدة فيلم أو التأثر بموقف إنساني، قد يساعد على تهدئة النفس في المدى ، ويوفر نوعاً من التفريغ الانفعالي الذي يعيد قدراً من التوازن الداخلي.



كما بينت الدراسة أن معظم المشاركين بكوا خلال فترة الرصد، بمتوسط خمس مرات، ما يعكس أن البكاء سلوك طبيعي ومتكرر في الحياة اليومية، وليس أمراً استثنائياً كما يُعتقد.



ورغم الربط الشائع بين البكاء والشعور بالراحة، شدد الباحثون على أنه لا يشكل علاجاً نفسياً مباشراً، بل استجابة إنسانية تختلف نتائجها من شخص إلى آخر، وقد تحتاج إلى وقت قبل أن يظهر أثرها الإيجابي، إن ظهر.



وتفتح هذه النتائج مجالاً أوسع لفهم العلاقة بين التعبير العاطفي والصحة النفسية، بعيداً عن النظرة النمطية التي تختزل البكاء في الضعف أو تقدمه كحل سريع لكل الضغوط. (عكاظ)

