ضبط تهريب 2000 نملة يفضح شبكة تهريب جديدة!

قامت سلطات حماية الحياة البرية في كينيا بالتحذير العام الماضي من تزايد الطلب على نمل الحدائق في وآسيا.الا ان هذه القضية عادت إلى الواجهة مجدداً بعد إحباط محاولة تهريب 2000 نملة عبر مطار نيروبي الدولي في وقت سابق من هذا العام.وكانت محكمة كينية قد أصدرت في عام 2025 أحكاماً بحق 4 أشخاص أدينوا بمحاولة تهريب أكثر من 5 آلاف نملة، حيث أقر المتهمون بحيازة فصائل برية حية للاتجار غير المشروع، وهي جريمة يعاقب عليها قانون حماية الحياة البرية الكيني لعام 2013، وقضت المحكمة بغرامة قدرها 7700 دولار أو السجن لمدة 12 شهراً.ويوضح الباحث إيليوت دورنبوس، المتخصص في علم الجريمة بجامعة "نوتينغهام ترينت" ، أن تهريب الفصائل البرية لم يعد مقتصراً على الأحجام الكبيرة مثل عاج الفيلة وقرون وحيد القرن، بل امتد ليشمل اللافقريات كالنمل والعناكب والعقارب.ورغم صعوبة حصر حجم هذه التجارة عالمياً لنقص البيانات وتحديات إنفاذ القانون، تشير تقديرات إلى أن حجم التجارة المشروعة في الحشرات قد يصل إلى 17.9 مليار دولار بحلول عام 2033، مما يعكس حجم الإقبال المتزايد عليها.وأشار دورنبوس في مقال "The Conversation" إلى أن إحباط عمليات التهريب في كينيا يكشف عن وجود أسواق خارجية مرتبطة بشبكات إجرامية منظمة.وتتعدد أغراض التجارة المشروعة في النمل بين الأبحاث العلمية، أو كحيوانات أليفة، أو للاستهلاك الآدمي، وهي ذات الأسباب التي تحرك السوق السوداء التي تركز على الأنواع النادرة.وقد كشفت التحقيقات أن النمل المهرب من كينيا كان مخصصاً للبيع كحيوانات أليفة، وهو دافع تكرر في محاولات تهريب خنافس وحيد القرن إلى وحشرة "فرس النبي" إلى .