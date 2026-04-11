تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
منوعات

ضبط تهريب 2000 نملة يفضح شبكة تهريب جديدة!

Lebanon 24
11-04-2026 | 01:00
A-
A+
ضبط تهريب 2000 نملة يفضح شبكة تهريب جديدة!
ضبط تهريب 2000 نملة يفضح شبكة تهريب جديدة! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قامت سلطات حماية الحياة البرية في كينيا بالتحذير العام الماضي من تزايد الطلب على نمل الحدائق في أوروبا وآسيا. 

الا ان هذه القضية عادت إلى الواجهة مجدداً بعد إحباط محاولة تهريب 2000 نملة عبر مطار نيروبي الدولي في وقت سابق من هذا العام. 

وكانت محكمة كينية قد أصدرت في عام 2025 أحكاماً بحق 4 أشخاص أدينوا بمحاولة تهريب أكثر من 5 آلاف نملة، حيث أقر المتهمون بحيازة فصائل برية حية للاتجار غير المشروع، وهي جريمة يعاقب عليها قانون حماية الحياة البرية الكيني لعام 2013، وقضت المحكمة بغرامة قدرها 7700 دولار أو السجن لمدة 12 شهراً.

ويوضح الباحث إيليوت دورنبوس، المتخصص في علم الجريمة بجامعة "نوتينغهام ترينت" البريطانية، أن تهريب الفصائل البرية لم يعد مقتصراً على الأحجام الكبيرة مثل عاج الفيلة وقرون وحيد القرن، بل امتد ليشمل اللافقريات كالنمل والعناكب والعقارب. 

ورغم صعوبة حصر حجم هذه التجارة عالمياً لنقص البيانات وتحديات إنفاذ القانون، تشير تقديرات إلى أن حجم التجارة المشروعة في الحشرات قد يصل إلى 17.9 مليار دولار بحلول عام 2033، مما يعكس حجم الإقبال المتزايد عليها.

وأشار دورنبوس في مقال عبر موقع "The Conversation" إلى أن إحباط عمليات التهريب في كينيا يكشف عن وجود أسواق خارجية مرتبطة بشبكات إجرامية منظمة. 

وتتعدد أغراض التجارة المشروعة في النمل بين الأبحاث العلمية، أو كحيوانات أليفة، أو للاستهلاك الآدمي، وهي ذات الأسباب التي تحرك السوق السوداء التي تركز على الأنواع النادرة. 

وقد كشفت التحقيقات أن النمل المهرب من كينيا كان مخصصاً للبيع كحيوانات أليفة، وهو دافع تكرر في محاولات تهريب خنافس وحيد القرن إلى اليابان وحشرة "فرس النبي" إلى إيطاليا.
 
البريطانية

البريطاني

عبر موقع

العقارب

اليابان

إيطاليا

أوروبا

العلم

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24