منوعات

قصة نادرة... امرأة وكلبتها يواجهان سرطان الثدي معًا

Lebanon 24
11-04-2026 | 07:09
قصة نادرة... امرأة وكلبتها يواجهان سرطان الثدي معًا
قصة نادرة... امرأة وكلبتها يواجهان سرطان الثدي معًا photos 0
في قصة إنسانية لافتة، صُدمت فيكي دوغان البريطانية بعد تشخيص إصابتها هي وكلبتها “دولي” بسرطان الثدي، ما استدعى خضوعهما لعمليتي استئصال (Mastectomy)، في تجربة نادرة تعكس قوة العلاقة بين الإنسان وحيوانه الأليف.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام بريطانية، كانت دوغان (52 عامًا) قد عانت سابقًا من المرض مرتين، الأولى في سن 32، حيث خضعت لعلاج مكثف شمل جلسات علاج كيميائي وإشعاعي. وفي عام 2018، تلقت صدمة جديدة بعد تشخيصها مرة أخرى، ليتبين لاحقًا أنها تحمل طفرة في جين BRCA2، ما يزيد من احتمالات إصابتها، الأمر الذي دفعها لإجراء استئصال مزدوج وقائي.

وخلال فترة تعافيها، تبنّت الكلبة “دولي” لتكون رفيقتها، وسرعان ما نشأت بينهما علاقة وثيقة. لكن المفاجأة وقعت في شباط 2026، عندما اصطحبت دوغان كلبتها إلى الطبيب البيطري بسبب اضطراب بسيط، ليكتشف وجود ورم سرطاني تحت إحدى الحلمات.

وخضعت “دولي” بدورها لعملية استئصال بعد تشخيص إصابتها بسرطان منخفض الدرجة، في حالة نادرة أثارت دهشة مالكتها، التي قالت إنها لم تكن تعلم أن الكلاب يمكن أن تخضع لمثل هذه العمليات.

وأكدت دوغان أن كلبتها أظهرت صلابة مشابهة لتجربتها الشخصية في مواجهة المرض، مشيرة إلى أن كليهما تعافى وأصبح الآن خاليًا من السرطان، لتطوي هذه التجربة صفحة مؤلمة في حياتهما.

Advertisement
البريطانية

البريطاني

دوغان

العلا

ساني

طاني

أليف

ما ن

تابع
