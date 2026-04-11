تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
منوعات

رسائل محذوفة تعيد إحياء قضية وفاة غامضة هزت تركيا

Lebanon 24
11-04-2026 | 13:14
A-
A+
رسائل محذوفة تعيد إحياء قضية وفاة غامضة هزت تركيا
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بدأ محققون جهودًا مع مختصين في التقنية لاستعادة رسائل هاتف ملكة جمال وعارضة أزياء تركية توفيت عام 2010 بطريقة مشبوهة، على أمل فك لغز ما جرى بعد كل تلك السنين.

وكانت أصلي باش نجمة معروفة وقد فازت بلقب مسابقة لملكات جمال عارضات الأزياء عام 2003، قبل أن تلقى حتفها عندما سقطت من شرفة منزل رجل الأعمال، أحمد باير، في منطقة "بودروم" السياحية بمحافظة "موغلا".

لكن محاكمة استمرت 11 عامًا في القضية، خلصت إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة كما كانت تعتقد عائلة ملكة الجمال التي يقول والدها محمد يافوز باش إن ابنته سقطت بشكل متعمد وإن أدلة ما جرى يومها قد أخفيت عمدًا أيضًا.

واستجابت محكمة استئناف عليا في آب الماضي لشكوك عائلة باش، وأعادت القضية للواجهة مجددًا منذ تبرئة رجل الأعمال وأبنائه عام 2020، وطلبت استعادة الرسائل المحذوفة من هاتف باش التي يُعتقد أنها تحمل تفاصيل مهمة.

وأرسلت المحكمة الواقعة في "موغلا" الهاتف إلى مدينة إسطنبول، لبدء محاولة استعادة الرسائل قبل موعد الجلسة المقبلة في بداية حزيران المقبل.

ولم تتضح بعد إمكانية استعادة الرسائل بعد كل تلك السنوات، وما إذا كانت أنقرة ستستعين بخبرات دول أخرى كما جرى في حوادث سابقة. 

وقال الأب إن إجراءات المحكمة تتضمن تفاصيل فنية كثيرة أخرى، تتعلق بإزالة كاميرات المراقبة، إلى جانب الاستماع لشهود لم تستدعهم المحكمة الجنائية في جلساتها طوال 11 عامًا، وفق ما نقلت وكالة "إخلاص" المحلية.

واستشهد الأب بتقارير وتقييمات خبراء في الفيزياء، تقول إن السقوط الطبيعي من شرفة الفيلا لا يكون بالطريقة التي حدثت مع عارضة الأزياء، نافيًا أن تكون ابنته قد انتحرت.

كما يعتقد الأب أن طلب الإسعاف تأخر عمدًا للتأكد من وفاة ابنته، لكن كل تلك التفسيرات لا تزال في إطار اتهامات لم تثبتها المحكمة. (ارم نيوز)

 
المحكمة الجنائية

محمد يافوز

ملكة جمال

ارم نيوز

حكمت ال

على أمل

جمال ا

محمد ي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
06:13 | 2026-04-12
Lebanon24
04:47 | 2026-04-12
Lebanon24
02:50 | 2026-04-12
Lebanon24
15:07 | 2026-04-11
Lebanon24
10:49 | 2026-04-11
Lebanon24
07:09 | 2026-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24