الشرطة التركية تستعين بمعالج نفسي لإنهاء احتجاز رهائن

نجح معالج نفسي استعان به رجال الأمن في مدينة ، في إقناع مسلح بالاستسلام بعد أن احتجز عدة أشخاص وطعن أحدهم، وتسبب باستنفار أمني وإرباك في المدينة.



وعاشت غازي عنتاب لحظات رعب خلال محاولة الشرطة القبض على لطيف (49 عاماً) المحكوم بالسجن نحو أربع سنوات بتهم تتعلق بتهريب المخدرات.



إذ بدأ لطيف باحتجاز صديقته التي تقيم معه، وهدد بإطلاق النار عليها لمنع الشرطة من الاقتراب ومداهمة المنزل، قبل أن يصيبها بالفعل في قدمها.



وقالت وسائل إعلام تركية، إن الرجل المسلح بمسدس كان يحتجز ثلاثة أشخاص آخرين ذاته، ما منع الشرطة من مداهمة المنزل والقبض عليه.



كما تمكن لطيف من مغادرة المنزل مصحباً صديقته تحت التهديد، ومن ثم احتجز رجلاً في محل تجاري.



وأظهر مقطع فيديو عدداً كبيراً من رجال الأمن وقد تجمع السكان في محيط الحادثة لمراقبة مشهد غير مألوف يظهر فيه احتجاز رهائن في وضح النهار.





وانتهت العملية بإقناع المعالج النفسي للمسلح بتسليم نفسه للشرطة، ليظهر برفقة المعالج بالفعل دون تدخل الشرطة، التي ظلت تراقب عن بُعد قبل أن تبدأ إجراءات القبض على لطيف.



