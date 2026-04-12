متفرقات

منذ زمن الفراعنة.. ما هو سرّ الهوس المصري بأكلة الفسيخ؟

Lebanon 24
12-04-2026 | 02:50
منذ زمن الفراعنة.. ما هو سرّ الهوس المصري بأكلة الفسيخ؟
تُعد أكلة "الفسيخ" جزءاً لا يتجزأ من التراث المصري الأصيل، حيث يعود تاريخ استهلاك السمك المملح إلى عصر الفراعنة الذين كانوا أول من برع في فنون حفظ الأطعمة وتمليح الأسماك لتناولها في الأعياد والمناسبات، ولا سيما عيد "شم النسيم".

ويرتبط هوس المصريين بهذه الأكلة بجذور تاريخية وعقائدية قديمة، إذ كان السمك المملح يرمز لدى القدماء المصريين إلى الخير والنماء والبعث. وتعتمد صناعة الفسيخ على عملية تخمير وتمليح سمك "البوري" تحت ظروف محددة، وهي مهنة توارثتها الأجيال وحافظت على طقوسها حتى اليوم.
 
ورغم التحذيرات الصحية المتكررة التي تصدرها الجهات الطبية سنوياً، إلا أن الإقبال على الفسيخ يظل في ذروته مع كل ربيع، حيث يمثل طقساً اجتماعياً يجمع العائلات المصرية حول مائدة واحدة تضم إلى جانبه البصل الأخضر والليمون.
مواضيع ذات صلة
لأوّل مرّة يورغو شلهوب يتحدّث عما حدث معه عند حاجز للجيش السوريّ في لبنان: أكلتها كفّ
lebanon 24
Lebanon24
12/04/2026 14:01:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مستمرة منذ 88 عامًا… دراسة تكشف سرّ السعادة!
lebanon 24
Lebanon24
12/04/2026 14:01:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ما سر انتشار نقص فيتامين د أكثر بين النساء؟
lebanon 24
Lebanon24
12/04/2026 14:01:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ما سرّ هذا "التناغم" بين رئيس الحكومة و"حزب الله"؟
lebanon 24
Lebanon24
12/04/2026 14:01:30 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

الفراعنة

المصرية

البوري

الترا

مصرية

البعث

مصري

أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
06:13 | 2026-04-12
Lebanon24
04:47 | 2026-04-12
Lebanon24
15:07 | 2026-04-11
Lebanon24
13:14 | 2026-04-11
Lebanon24
10:49 | 2026-04-11
Lebanon24
07:09 | 2026-04-11
