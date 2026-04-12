مأساة وحادث مروّع.. أم وطفلان يلقون حتفهم

لقيت أم وطفلاها مصرعهم في حادث سير مأسوي في ولاية ألاباما، فيما أُصيب طفلاها الآخران بجروح خطيرة.



وقال عمدة مولتون رايان جولي، في مقطع فيديو نُشر عبر " "، إن الحادث وقع عند تقاطع 157 مع الطريق السريع 24 قرابة الساعة 11:30 صباح السبت 11 نيسان.



ونُقلت الأم، التي قالت قناة "WAFF 48" إن اسمها آشلي هاغود وتبلغ 33 عاماً، إلى المستشفى، حيث أُعلن عن وفاتها بعد وقت قصير من وصولها.



كما أُعلن عن وفاة طفليها براينت باليو، البالغ 13 عاماً، وبريليت بليدجر، البالغة 7 أعوام، في مكان الحادث، بينما نُقل الطفلان الآخران، بنتلي بليدجر البالغ 10 أعوام، وبرينليت بليدجر، شقيقة بريليت التوأم، البالغة 7 أعوام، جواً إلى مستشفى قريب وهما في حال حرجة.



وأفادت القناة نفسها بأن سائق شاحنة " F-150" التي اصطدمت بسيارة "شيفروليه سابربان" التي كانت تقودها هاغود، نُقل إلى المستشفى مصاباً بجروح في الرأس، ومن المتوقع أن ينجو.



ودعا العمدة جولي السكان إلى التحلي بالصبر والتعاون لإتاحة المجال أمام قوات إنفاذ القانون لاستكمال التحقيقات بدقة، كما طالبهم باستخدام طرق بديلة خلال هذه الفترة.



من جهتها، قالت وكالة في مقاطعة لورانس إن الحادث المأسوي ترك المجتمع في حال حداد على خسارة لا يمكن تصورها، خصوصاً مع سقوط أطفال بين الضحايا.



وأضافت أن الكلمات لا تكفي للتعبير عن حجم الحزن، داعية إلى الصلاة من أجل الضحايا وعائلاتهم، وكذلك من أجل عناصر الشرطة والإطفاء والإسعاف والطواقم التي تعاملت مع موقع الحادث.

