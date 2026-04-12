منوعات
عثر على كنز بالصدفة.. بطاقات "بوكيمون" قد تموّل زفافه
12-04-2026
15:48
قد يحصل مساعد تدريس على مبلغ مالي كبير بعد اكتشافه بطاقات "بوكيمون" نادرة في علية منزل طفولته في دورست بإنكلترا.
وكان أندرو براوند ينظف المنزل من الأغراض القديمة عندما عثر على مجموعته السابقة من البطاقات، قبل أن يأخذها لاحقاً إلى متجر لبطاقات التداول.
وقال براوند، البالغ 37 عاماً، إنه لم يكن يتوقع أن تكون لهذه البطاقات قيمة كبيرة، مشيراً إلى أنه ظن في البداية أن المجموعة كلها قد تُباع بنحو 500 جنيه إسترليني فقط.
لكن المفاجأة كانت في ثلاث بطاقات نادرة من "تشاريزارد". الأولى، وهي بطاقة "هولو تشاريزارد" من "سكاي ريدج" بحالة ممتازة، يُتوقع أن يتراوح سعرها بين 8000 و12000 جنيه إسترليني. أما الثانية، وهي نسخة شبه جديدة من البطاقة نفسها، فتُقدّر قيمتها بنحو 10000 جنيه إسترليني.
وقال براوند إن الصدمة أصابته عندما علم بقيمة بطاقات "تشاريزارد"، مضيفاً أن المفارقة تكمن في أن هذه البطاقات الثلاث كانت على الأرجح من آخر العلب التي اشتراها، ولذلك فإن قيمتها المادية كبيرة، لكن قيمتها المعنوية محدودة، على عكس البطاقات التي أحبها في طفولته وتعرّضت للاهتراء بسبب كثرة حملها.
كما قُدّرت قيمة البطاقة الثالثة البارزة، وهي "سكاي ريدج تشاريزارد" بنسخة "الهولو العكسي"، بما يتراوح بين 1600 و2200 جنيه إسترليني.
وتُعرض المجموعة حالياً للبيع في مزاد تنظمه "إيوبانكس"، إلى جانب مجموعات أخرى، منها ثماني مجموعات من أولى مجموعات اللعب الجاهزة الصادرة عام 1999، وتُقدّر قيمة كل واحدة منها بين 2500 و3500 جنيه إسترليني.
كما يشمل المزاد مجموعة كاملة من بطاقات "فريق روكيت" من الإصدار الأول، بقيمة تقديرية تتراوح بين 3000 و4000 جنيه إسترليني، إضافة إلى مجموعة "فوسيل" من الإصدار الأول مع بطاقتين مفقودتين، تُقدّر بنحو 1600 جنيه إسترليني.
أما براوند، فقد حدد بالفعل أوجه صرف المال، إذ يعتزم تخصيصه لتمويل حفل زفافه من خطيبته راشيل موزلي، والمقرر في آب المقبل. (بيبول)
مواضيع ذات صلة
بلومبيرغ تحذر: انقطاع الغاز من "رأس لفان" قد يغير خارطة الطاقة العالمية
Lebanon 24
بلومبيرغ تحذر: انقطاع الغاز من "رأس لفان" قد يغير خارطة الطاقة العالمية
13/04/2026 02:03:54
13/04/2026 02:03:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بين "حصر السلاح" و"تمويل الرواتب": هل تملك الحكومة هامش القرار؟
Lebanon 24
بين "حصر السلاح" و"تمويل الرواتب": هل تملك الحكومة هامش القرار؟
13/04/2026 02:03:54
13/04/2026 02:03:54
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا تعد جزيرة خرج "كنز إيران الاستراتيجي"؟
Lebanon 24
لماذا تعد جزيرة خرج "كنز إيران الاستراتيجي"؟
13/04/2026 02:03:54
13/04/2026 02:03:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أردوغان: ممرات العالم الإسلامي "كنز استراتيجي" يتجاوز الجغرافيا
Lebanon 24
أردوغان: ممرات العالم الإسلامي "كنز استراتيجي" يتجاوز الجغرافيا
13/04/2026 02:03:54
13/04/2026 02:03:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
اتهام زوج بقتل زوجته.. والعائلة تعجز عن استعادة رفاتها
Lebanon 24
اتهام زوج بقتل زوجته.. والعائلة تعجز عن استعادة رفاتها
16:16 | 2026-04-12
12/04/2026 04:16:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة وحادث مروّع.. أم وطفلان يلقون حتفهم
Lebanon 24
مأساة وحادث مروّع.. أم وطفلان يلقون حتفهم
15:44 | 2026-04-12
12/04/2026 03:44:15
Lebanon 24
Lebanon 24
من وسط النيران.. هكذا أنقذت إخوتها
Lebanon 24
من وسط النيران.. هكذا أنقذت إخوتها
14:23 | 2026-04-12
12/04/2026 02:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل 30 شخصاً... إليكم ما حصل داخل قلعة في هايتي
Lebanon 24
مقتل 30 شخصاً... إليكم ما حصل داخل قلعة في هايتي
10:15 | 2026-04-12
12/04/2026 10:15:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. إلقاء القبض على رجل بعدما تسبّب في أضرار لطائرة عسكرية أميركية
Lebanon 24
بالفيديو.. إلقاء القبض على رجل بعدما تسبّب في أضرار لطائرة عسكرية أميركية
08:30 | 2026-04-12
12/04/2026 08:30:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
نُقِلَت إلى المستشفى... وفاة "أيقونة الغناء" بعد تدهور وضعها الصحيّ
Lebanon 24
نُقِلَت إلى المستشفى... وفاة "أيقونة الغناء" بعد تدهور وضعها الصحيّ
09:39 | 2026-04-12
12/04/2026 09:39:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غبار أبيض سيُغطي لبنان... إليكم ما كشفه الأب خنيصر عن الطقس
Lebanon 24
غبار أبيض سيُغطي لبنان... إليكم ما كشفه الأب خنيصر عن الطقس
07:38 | 2026-04-12
12/04/2026 07:38:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تقديرات إسرائيليّة عن جبهة لبنان: هذا ما سيحدث خلال 48 ساعة
Lebanon 24
تقديرات إسرائيليّة عن جبهة لبنان: هذا ما سيحدث خلال 48 ساعة
05:57 | 2026-04-12
12/04/2026 05:57:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلحون لـ"حزب الله" ينتشرون
Lebanon 24
مسلحون لـ"حزب الله" ينتشرون
03:45 | 2026-04-12
12/04/2026 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... الموت يُؤلم فنانة لبنانيّة: "انكسر ظهرنا وأنا دمرت"
Lebanon 24
بالصور... الموت يُؤلم فنانة لبنانيّة: "انكسر ظهرنا وأنا دمرت"
06:35 | 2026-04-12
12/04/2026 06:35:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:16 | 2026-04-12
اتهام زوج بقتل زوجته.. والعائلة تعجز عن استعادة رفاتها
15:44 | 2026-04-12
مأساة وحادث مروّع.. أم وطفلان يلقون حتفهم
14:23 | 2026-04-12
من وسط النيران.. هكذا أنقذت إخوتها
10:15 | 2026-04-12
مقتل 30 شخصاً... إليكم ما حصل داخل قلعة في هايتي
08:30 | 2026-04-12
بالفيديو.. إلقاء القبض على رجل بعدما تسبّب في أضرار لطائرة عسكرية أميركية
06:13 | 2026-04-12
حادثة إنتحار تهزّ دولة عربيّة... قفزت من الطابق الـ13 بسبب خلافات مع طليقها
فيديو
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
13/04/2026 02:03:54
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
13/04/2026 02:03:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
13/04/2026 02:03:54
Lebanon 24
Lebanon 24
