|
Advertisement
منوعات
شابة تنهي حياتها بعد صدور قرار بإعادتها إلى زوجها!
Lebanon 24
13-04-2026
|
02:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت محافظة حجة شمال غربي اليمن حادثة مأساوية راحت ضحيتها فتاة في العشرينيات من عمرها، بعدما أقدمت على الانتحار إثر رفضها الاستمرار في زواج أُجبرت عليه من رجل يكبرها سناً.
ووقعت الحادثة يوم الجمعة الماضي في مديرية المحابشة، حيث أفادت مصادر محلية أن الفتاة كانت قد زُوّجت قبل نحو شهر من رجل يعمل مشرفًا في جماعة
الحوثي
، وسط روايات تتحدث عن تعرضها لاحقًا لسوء معاملة وعنف.
وبحسب المصادر، عادت الشابة بعد فترة قصيرة إلى منزل عائلتها هربًا من واقعها، إلا أن محاولاتها لطلب الانفصال أو الحماية لم تلقَ استجابة.
ورغم إبلاغها والدها بما كانت تتعرض له من معاملة قاسية، أصرّ على عودتها إلى منزل زوجها، فيما حصل الزوج لاحقًا على حكم قضائي من سلطات الحوثي يلزمها بالعودة إليه.
وتحت هذه الضغوط المتراكمة، دخلت الفتاة في حالة نفسية صعبة، وسط شعور متزايد بالعجز وفقدان الأمان، وفق شهادات من محيطها الاجتماعي.
ومع تصاعد الضغوط، وصلت الأزمة إلى ذروتها، حين حاولت الأسرة إعادتها قسرًا، لتلجأ إلى سطح المنزل في لحظات أخيرة انتهت بقرار مأساوي حيث ألقت بنفسها لتلقى حتفها على الفور. (آرم نيوز)
Advertisement
في البداوي.. طلقة نارية تُنهي حياة شابة
Lebanon 24
في البداوي.. طلقة نارية تُنهي حياة شابة
13/04/2026 14:29:22
13/04/2026 14:29:22
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس "الحزب" يعاتب النائب بعد صدور القرار
Lebanon 24
رئيس "الحزب" يعاتب النائب بعد صدور القرار
13/04/2026 14:29:22
13/04/2026 14:29:22
Lebanon 24
Lebanon 24
جمعية "الأرض": لوقف الأعمال فوق مغارة فقمة عمشيت إلى حين صدور قرار القضاء
Lebanon 24
جمعية "الأرض": لوقف الأعمال فوق مغارة فقمة عمشيت إلى حين صدور قرار القضاء
13/04/2026 14:29:22
13/04/2026 14:29:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بلوغر تنهي حياتها بطريقة مأساوية في بث مباشر
Lebanon 24
بلوغر تنهي حياتها بطريقة مأساوية في بث مباشر
13/04/2026 14:29:22
13/04/2026 14:29:22
Lebanon 24
Lebanon 24
في مستشفى في سوريا... هل انتشر مرض الجرب بين الكادر الطبيّ؟
Lebanon 24
في مستشفى في سوريا... هل انتشر مرض الجرب بين الكادر الطبيّ؟
06:40 | 2026-04-13
13/04/2026 06:40:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. لص يعلق داخل نافذة عيادة طبيب والشرطة تتدخل لإنقاذه
Lebanon 24
بالفيديو.. لص يعلق داخل نافذة عيادة طبيب والشرطة تتدخل لإنقاذه
04:06 | 2026-04-13
13/04/2026 04:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
علماء يحذّرون من كارثة مناخية عالمية!
Lebanon 24
علماء يحذّرون من كارثة مناخية عالمية!
00:32 | 2026-04-13
13/04/2026 12:32:08
Lebanon 24
Lebanon 24
برجك اليوم
Lebanon 24
برجك اليوم
23:00 | 2026-04-12
12/04/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اتهام زوج بقتل زوجته.. والعائلة تعجز عن استعادة رفاتها
Lebanon 24
اتهام زوج بقتل زوجته.. والعائلة تعجز عن استعادة رفاتها
16:16 | 2026-04-12
12/04/2026 04:16:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
نُقِلَت إلى المستشفى... وفاة "أيقونة الغناء" بعد تدهور وضعها الصحيّ
Lebanon 24
نُقِلَت إلى المستشفى... وفاة "أيقونة الغناء" بعد تدهور وضعها الصحيّ
09:39 | 2026-04-12
12/04/2026 09:39:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غبار أبيض سيُغطي لبنان... إليكم ما كشفه الأب خنيصر عن الطقس
Lebanon 24
غبار أبيض سيُغطي لبنان... إليكم ما كشفه الأب خنيصر عن الطقس
07:38 | 2026-04-12
12/04/2026 07:38:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ لافت عن نبيه برّي... ما الذي قِيلَ عنه؟
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ لافت عن نبيه برّي... ما الذي قِيلَ عنه؟
09:26 | 2026-04-12
12/04/2026 09:26:02
Lebanon 24
Lebanon 24
توضيح حول توقيف متهم بالتعامل مع الموساد…وعلاقته بالحرس الجمهوري
Lebanon 24
توضيح حول توقيف متهم بالتعامل مع الموساد…وعلاقته بالحرس الجمهوري
15:15 | 2026-04-12
12/04/2026 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph": فائز واحد كبير من حرب ترامب.. ليس إيران
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph": فائز واحد كبير من حرب ترامب.. ليس إيران
11:00 | 2026-04-12
12/04/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
