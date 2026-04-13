لم يكن يتوقع هذه النهاية.. هكذا سقط "البلوغر" المصري في قبضة الأمن

ألقت في مصر القبض على "بلوغر" بتهمة نشر مقاطع فيديو تضمنت نصائح وإرشادات للمواطنين حول كيفية تفادي كاميرات المراقبة وتجنب رصدها.



ورصدت الجهات المختصة المحتوى الذي قدمه المتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرت أن ما نشره يحرض على ارتكاب أعمال غير قانونية ويساعد في التهرب من الرقابة الأمنية. وبناءً عليه، تم تحديد هويته ومكان تواجده، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.



وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود لمواجهة المحتوى الذي يخالف القوانين أو يحث على تجاوز الأنظمة الأمنية المعمول بها، لضمان الحفاظ على النظام العام وسلامة المواطنين.

