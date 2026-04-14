منوعات

في كولومبيا...أفراس النهر أمام الإعدام

14-04-2026 | 00:56
وافقت السلطات الكولومبية، على خطة لإعدام عشرات من حيوانات فرس النهر التي تعيش بحرية في منطقة وسط البلاد، في محاولة للحد من أعدادها التي باتت تشكل تهديداً للسكان المحليين وتؤثر على الأنواع البيئية الأصلية.

وقالت وزيرة البيئة الكولومبية إيرين فيليز إن الإجراءات السابقة للسيطرة على أعداد حيوان فرس النهر لم تنجح، بما في ذلك عمليات الإخصاء ونقل بعض الحيوانات إلى حدائق الحيوان، مشيرة إلى أن الحل الجديد قد يشمل ما يصل إلى 80 حيواناً.

وأضافت فيليز أن موعد تنفيذ الخطة لم يُحدد بعد، موضحة: «إذا لم نفعل ذلك، فلن نتمكن من السيطرة على أعدادها، وعلينا اتخاذ هذا الإجراء للحفاظ على أنظمتنا البيئية».

وتُعد كولومبيا الدولة الوحيدة خارج إفريقيا التي تضم تجمعات برية من أفراس النهر، والتي تعود أصولها إلى أربعة حيوانات جلبها تاجر المخدرات الشهير بابلو إسكوبار في ثمانينيات القرن الماضي، ضمن مزرعته الخاصة “هاسيندا نابوليس” في وادي نهر ماغدالينا.

ومنذ ذلك الحين، تكاثرت هذه الحيوانات بشكل كبير وأصبحت تشكل تحدياً بيئياً متزايداً في المنطقة.

Advertisement
