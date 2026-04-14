عملية إنقاذ ناجحة لأسد عالق في بئر بمنطقة أونا

تمكنت فرق بولاية غوجارات في من إنقاذ أسد سقط في بئر زراعية مكشوفة بمنطقة أونا، في عملية استغرقت نحو ساعة ونُفذت بمشاركة سكان محليين، وسط استجابة سريعة من السلطات المختصة.وبحسب موقع "إنديا توداي"، وقع الحادث في منطقة قريبة من الغابات في نافاباندر، عندما كان يتجول بحثًا عن فريسة قبل أن يسقط في بئر ممتلئة بالمياه؛ ما أدى إلى احتجازه وعدم قدرته على الخروج.وفور تلقي البلاغ، وصلت فرق الإنقاذ التابعة لإدارة الغابات إلى الموقع، وبدأت عملية دقيقة لانتشال الحيوان مع مراعاة عدم تعريضه لأي أذى. وتم استخدام الحبال لتثبيت الأسد وسحبه بحذر، في حين ساهم عدد من السكان المحليين في تأمين الموقع ومساعدة فرق الإنقاذ.وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على نطاق واسع لحظات تنفيذ العملية، حيث تجمّع عدد من الأشخاص حول البئر، بينما عملت الفرق المختصة بشكل منسق لرفع الحيوان بأمان.وبعد جهود استمرت قرابة ساعة، نجحت فرق الإنقاذ في إخراج الأسد حيًا ودون إصابات، ليتم وضعه في قفص مخصص تمهيدًا لنقله ومتابعة حالته الصحية.وعقب عملية الإنقاذ، نُقل الأسد إلى مركز لرعاية الحيوانات في المنطقة لإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من سلامته.وأشادت السلطات المحلية بسرعة الاستجابة وتنسيق الجهود بين فرق الإنقاذ والسكان، مؤكدة أهمية تعزيز إجراءات السلامة في المناطق القريبة من الغابات، لتفادي تكرار حوادث مشابهة وضمان حماية الحياة البرية وسلامة السكان.