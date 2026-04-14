بعدما طلبت زيارة والدتها والمشاركة في مناسبة عائلية.. قيادي حوثي ينهي حياة ابنته!

أقدم قيادي حوثي في محافظة ريمة شمال غربي اليمن على قتل ابنته، بعدما ألقاها في بئر مياه داخل مزرعته الخاصة، بحسب ما أفادت به مصادر وتقارير يمنية.

وبحسب التفاصيل، فإن القيادي الحسني ألقى بابنته، البالغة 13 عامًا، داخل البئر، ما أدى إلى وفاتها، وذلك في قرية الأقرعة التابعة لعزلة بني الضبيبي في مديرية ، ريمة.

وأشارت المصادر إلى أن الطفلة كانت تعيش أوضاعًا أسرية صعبة ومعقدة منذ سنوات، في ظل انفصال والديها.

واعتبرت أن الأب ونظرًا لما يتمتع به من نفوذ، نجح في "افتكاك" أولاده وبناته من حضانة والدتهم، ومنعهم من زيارتها بشكل نهائي، وهو ما كانت ترفضه الفتاة الضحية.ومؤخرًا أصرّت المجني عليها على الذهاب إلى منزل أهل والدتها لزيارتها والبقاء عندها للمشاركة في مناسبة عائلية، وهو ما أثار غضب الأب، فرفض طلب ابنته، ليتطور الأمر إلى الاعتداء عليها قبل القيام بجريمته تلك.وفي أعقاب الحادثة، تحفّظت الخاضعة لسيطرة الحوثيين، على جثمان الفتاة داخل ثلاجة المستشفى؛ بذريعة استكمال التحقيقات، في حين ينفي الأب التهم المنسوبة إليه، متهمًا أهالي القرية بالتخلص من ابنته، مع أن البئر التي عُثر فيها على الفتاة في مزرعته الخاصة المحاطة بسور وباب مُغلق.في الوقت نفسه، طالب حقوقيون يمنيون وأهالي المنطقة التي شهدت الواقعة، بفتح تحقيق شفاف ومستقل لكشف ملابسات الجريمة ومحاسبة المتورطين، في ظل مخاوف من طمس الحقيقة. (آرم نيوز)