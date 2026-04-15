تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
منوعات

بالصور... إنقاذ سلحفاة بحرية نادرة!

Lebanon 24
15-04-2026 | 02:50
A-
A+
بالصور... إنقاذ سلحفاة بحرية نادرة!
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

نجحت جهود بيئية وطبية في محافظة بورسعيد شمال مصر في إنقاذ سلحفاة بحرية نادرة من نوع "ذات الرأس الكبير"، أُطلق عليها اسم "روضة"، في حادثة سلطت الضوء مجددًا على أهمية حماية الكائنات المهددة بالانقراض في حوض البحر المتوسط.

وبدأت الواقعة بتدخل عاجل من طبيب بيطري قدّم الرعاية اللازمة للسلحفاة وساهم في استقرار حالتها الصحية.

وقد لقي هذا التدخل إشادة من مدير عام محميات شمال مصر، الذي اعتبر سرعة الاستجابة خطوة أساسية في الحفاظ على هذا النوع النادر.

وبحسب بيانات إدارة المحميات، فإن "روضة" سلحفاة بحرية من نوع "ذات الرأس الكبير"، وهي أنثى غير بالغة يقدَّر عمرها بنحو 15 عامًا، وتُصنَّف عالميًا ضمن الأنواع المهددة بالانقراض، ما يجعل الحفاظ عليها ضروريًا لاستمرار التوازن البيئي.

من جانبه أوضح الدكتور حسين رشاد مدير عام محميات مصر الشمالية أن أهمية السلاحف البحرية تتجاوز كونها كائنات نادرة، مشيرًا إلى دورها الحيوي كـ "منظم طبيعي" للبيئة البحرية.

وتبرز أهميتها في مكافحة القناديل حيث تسهم بشكل مباشر في تنظيم أعداد قناديل البحر، إلى جانب التوازن البيولوجي، والحفاظ على صحة النظم البيئية، مما يدعم استدامة الموارد الطبيعية.

من جهتها شددت الجهات البيئية على أن حماية هذا الكنز الطبيعي مسؤولية جماعية، وليست مؤسسية فقط، كما دعت إلى ضرورة الحد من التلوث البلاستيكي الذي يفتك بالحياة البحرية، وحماية الموائل الطبيعية للسلاحف من التعديات، وتعزيز الوعي المجتمعي لدعم أنشطة الإنقاذ المستمرة.

تأتي هذه الواقعة لتؤكد مجددًا أن تكاتف الخبرات الطبية مع الوعي البيئي يمثل خط الدفاع الأول لحماية ثروات البحر المتوسط للأجيال القادمة.

























مواضيع ذات صلة
بالصور.. مزاد يعرض رسالة نادرة تكشف رسومات طفولة الملكة إليزابيث
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 14:21:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تُعد الوريثة المحتملة.. كوريا الشمالية تنشر صورة نادرة لابنة كيم في ميدان الرماية
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 14:21:33 Lebanon 24 Lebanon 24
إنقاذ عائلة... شاهدوا بالصور ما تسبّبت به الغارات الإسرائيليّة على البقاع
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 14:21:33 Lebanon 24 Lebanon 24
عاشت قبل 66 مليون عام... إكتشاف أقدم سلحفاة في مصر (صور)
lebanon 24
Lebanon24
15/04/2026 14:21:33 Lebanon 24 Lebanon 24

النظم البيئية

البحر المتوسط

خط الدفاع

شمال مصر

من جهته

بورسعيد

القادمة

الشمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
05:50 | 2026-04-15
Lebanon24
04:05 | 2026-04-15
Lebanon24
23:26 | 2026-04-14
Lebanon24
23:00 | 2026-04-14
Lebanon24
10:19 | 2026-04-14
Lebanon24
08:18 | 2026-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24