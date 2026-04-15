Advertisement

لسبب غير متوقع.. سيارة عمرها 40 عاماً تستقطب مئات المشترين (فيديو)

15-04-2026 | 04:05
لسبب غير متوقع.. سيارة عمرها 40 عاماً تستقطب مئات المشترين (فيديو)
تلقى شاب تركي عرضًا غير متوقع لسيارته القديمة، إذ انهالت عليه مئات العروض الجادة والطريفة بعد أن لقي إعلانه انتشارًا واسعًا وجذب آلاف المتابعين.

وبدأت القصة عندما نشر أنس أوزجيليك مقطع فيديو لسيارته من طراز "شاهين" المصنّعة عام 1986، عبر حسابه على "إنستغرام"، على أمل العثور على مشتري لها.

وحدد الشاب سعر السيارة بـ55 ألف ليرة تركية (نحو 1200 دولار)، مع فتح باب المقايضة مقابل هاتف أو أي شيء ذي قيمة، حتى إنه ذكر على سبيل المزاح علبة مشروب غازي.

ومع انتشار الإعلان أواخر الشهر الماضي، تحوّل إلى مادة تفاعل واسعة، حيث انهالت آلاف التعليقات التي تضمّنت عروضًا جدّية وأخرى ساخرة، ما جعل السيارة محط اهتمام واسع في تركيا.

وتنوّعت عروض المقايضة بين وجبات طعام، ومثلجات، وعلبة سجائر، وهواتف قديمة، وصولًا إلى عرض طريف شمل مقايضة بحمار.

ومما شجع المزيد من المشترين الجادين أو المعلقين على الإعلان، هو تقبل الشاب لكل تلك التعليقات بمرح وضحك، مما زاد من الإقبال على الإعلان المنشور في حساب أوزجيليك الذي يتابعه عدد محدود من المستخدمين.

فمقابل عرض تقدم به أحد المستخدمين، وتضمن وجبة من الدجاج، قال أوزجيليك إنه تلقى عرضاً أكثر قيمة، ويتضمن وجبة كباب من اللحم. 

وعندما عرض عليه أحد المعلقين "آيس كريم" مقابل السيارة، طلب منه إحضار عشرة صناديق مغلفة لبيعها في متجر البقالة الذي يملكه فيما يبدو، لعلها تصل لمبلغ قريب مما يستهدفه من بيع السيارة.

ووجد مالك السيارة القديمة نفسه مشهوراً بالفعل عندما عرضت عليه وكالة أنباء محلية إجراء مقابلة لشرح قصة الإعلان الذي جذب كل أولئك الناس لمنتج قديم وغير مرغوب.

ويعيش أوزجيليك في مدينة "إسكي شيهير" التي تقع غرب العاصمة أنقرة في وسط البلاد، وقد صارت سيارته حديث المدينة بعد كل ذلك الإقبال على إعلان بيعها.


Advertisement
