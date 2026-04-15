لسبب غير متوقع.. سيارة عمرها 40 عاماً تستقطب مئات المشترين (فيديو)

تلقى شاب تركي عرضًا غير متوقع لسيارته القديمة، إذ انهالت عليه مئات العروض الجادة والطريفة بعد أن لقي إعلانه انتشارًا واسعًا وجذب آلاف المتابعين.
وبدأت القصة عندما نشر أنس أوزجيليك مقطع فيديو لسيارته من طراز "شاهين" المصنّعة عام 1986، عبر حسابه على "إنستغرام"، على أمل العثور على مشتري لها.
وحدد الشاب سعر السيارة بـ55 ألف ليرة تركية (نحو 1200 دولار)، مع فتح باب المقايضة مقابل هاتف أو أي شيء ذي قيمة، حتى إنه ذكر على سبيل المزاح علبة مشروب غازي.
ومع انتشار الإعلان أواخر الشهر الماضي، تحوّل إلى مادة تفاعل واسعة، حيث انهالت آلاف التعليقات التي تضمّنت عروضًا جدّية وأخرى ساخرة، ما جعل السيارة محط اهتمام واسع في تركيا.
وتنوّعت عروض المقايضة بين وجبات طعام، ومثلجات، وعلبة سجائر، وهواتف قديمة، وصولًا إلى عرض طريف شمل مقايضة بحمار.
