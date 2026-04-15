غابة بولندا الملتوية.. 400 شجرة تحوّلت إلى لغز طبيعي (صور)

في ، تقف "الغابة الملتوية" كواحدة من أكثر المشاهد الطبيعية غرابة في ، إذ تضم نحو 400 شجرة من صنوبر اسكتلندي، تنحني جذوعها بشدة نحو قرب قبل أن تعود فترتفع بشكل مستقيم إلى الأعلى.وزُرعت هذه الأشجار قرابة عام 1930، وتبدو متشابهة إلى حد كبير في شكلها، إذ ينحني كل جذع تقريباً بالزاوية نفسها وعلى الارتفاع نفسه، ما يجعل فرضية تشكّلها بفعل الطبيعة وحدها أقل ترجيحاً، خصوصاً أن هذا النمط يتكرر في مختلف أنحاء البستان المحمي.ويعتقد العلماء أن الأشجار خضعت لتشكيل متعمد وهي لا تزال صغيرة، ربما عبر استخدام أوتاد أو أوزان أو هياكل لتثبيت الشتلات، ما سمح لها بالنمو جانبياً قبل أن تعود لاحقاً إلى اتجاهها الطبيعي نحو الأعلى. ويرى خبراء أن هذا الانحناء لم يكن عبثياً، بل على الأرجح لأغراض عملية، إذ كان الخشب المنحني مطلوباً في صناعة أضلاع السفن والأثاث ومسارات الزلاجات والبراميل، بسبب صلابته ومتانته.في المقابل، يرفض الباحثون النظريات التي تربط شكل الغابة بالعواصف الثلجية أو دبابات الحرب، لأن العوامل الطبيعية غالباً ما تخلّف انحناءات غير منتظمة، بينما تبدو أشجار هذه الغابة وكأنها خضعت لنمط واحد ودقيق. ومن التفسيرات المتداولة أن مشروع تشكيل الأشجار توقف مع اندلاع الحرب العالمية الثانية عام 1939، حين نزحت المجتمعات المحلية واختفت معها المعرفة الخاصة بهذه التقنية.ورغم ذلك، نجت الأشجار بفضل عملية طبيعية تُعرف بـ"الانتحاء الأرضي"، إذ أنتجت الصنوبريات من الانحناء خشباً مضغوطاً ساعدها نموها العمودي مع الاحتفاظ بقواعدها المنحنية. وحتى اليوم، لا تزال "الغابة الملتوية" محمية طبيعية ولغزاً قائماً، فيما يخطط مسؤولو الغابات لإنشاء نسخة جديدة منها في مكان قريب لمحاولة فهم كيفية تشكّل هذه الأشجار الاستثنائية. (news18)