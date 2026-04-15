تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
19
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
8
o
بشري
18
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
منوعات
مشهد مأسوي.. حادث سير جماعي بين أكثر من 75 سيارة
Lebanon 24
15-04-2026
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في مشهد مأسوي يعكس خطورة الطقس الشتوي على الطرق الجبلية، شهد
الطريق السريع الدولي
"I-70" في ولاية
كولورادو
الأميركية، الثلاثاء 14 نيسان 2026، تصادماً جماعياً كبيراً ضم أكثر من 75 سيارة شرقي نفق
أيزنهاور
في مقاطعة كلير كريك.
ووقع الحادث على المسارب الشرقية قرب منطقة "لوفلاند سكي أريا"، حيث تسببت الثلوج الكثيفة والرياح القوية بانعدام شبه كامل للرؤية، فيما غطى الجليد والثلج الطريق، ما أدى إلى سلسلة اصطدامات متلاحقة.
وأسفر الحادث عن إصابة ما لا يقل عن 19 شخصاً، نُقل بعضهم إلى المستشفيات، بينهم إصابة واحدة وُصفت بالخطيرة. كما أغلقت السلطات المسارب الشرقية من الطريق، فيما تحدثت تقارير عن توقف الحركة في الاتجاهين لأكثر من ست ساعات لإتاحة المجال أمام فرق الإنقاذ وإزالة الحطام.
وشارك مكتب شرطة مقاطعة كلير كريك ودورية ولاية كولورادو في عمليات الاستجابة، وسط صعوبات ميدانية فرضها سوء الأحوال الجوية.
ويُعد طريق "I-70" من الشرايين الرئيسية التي تعبر
جبال روكي
في كولورادو، ويربط دنفر بالمناطق الغربية، كما يُعتبر من أكثر الطرق الجبلية ازدحاماً، خصوصاً خلال موسم الثلوج والتزلج، لا سيما قرب أنفاق "أيزنهاور-جونسون" المعروفة بتقلباتها الجوية السريعة وكثافة الثلوج في الشتاء والربيع.
وكانت كولورادو قد شهدت الثلاثاء عاصفة ثلجية قوية ضربت المناطق المرتفعة، مع تساقط كثيف للثلوج ورياح عاتية خفضت مستوى الرؤية إلى الصفر تقريباً، وهي ظروف كثيراً ما تؤدي إلى حوادث جماعية على الطرق السريعة في الولاية.
Advertisement
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24