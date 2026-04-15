مشهد مأسوي.. حادث سير جماعي بين أكثر من 75 سيارة

في مشهد مأسوي يعكس خطورة الطقس الشتوي على الطرق الجبلية، شهد "I-70" في ولاية الأميركية، الثلاثاء 14 نيسان 2026، تصادماً جماعياً كبيراً ضم أكثر من 75 سيارة شرقي نفق في مقاطعة كلير كريك.



ووقع الحادث على المسارب الشرقية قرب منطقة "لوفلاند سكي أريا"، حيث تسببت الثلوج الكثيفة والرياح القوية بانعدام شبه كامل للرؤية، فيما غطى الجليد والثلج الطريق، ما أدى إلى سلسلة اصطدامات متلاحقة.



وأسفر الحادث عن إصابة ما لا يقل عن 19 شخصاً، نُقل بعضهم إلى المستشفيات، بينهم إصابة واحدة وُصفت بالخطيرة. كما أغلقت السلطات المسارب الشرقية من الطريق، فيما تحدثت تقارير عن توقف الحركة في الاتجاهين لأكثر من ست ساعات لإتاحة المجال أمام فرق الإنقاذ وإزالة الحطام.



وشارك مكتب شرطة مقاطعة كلير كريك ودورية ولاية كولورادو في عمليات الاستجابة، وسط صعوبات ميدانية فرضها سوء الأحوال الجوية.



ويُعد طريق "I-70" من الشرايين الرئيسية التي تعبر في كولورادو، ويربط دنفر بالمناطق الغربية، كما يُعتبر من أكثر الطرق الجبلية ازدحاماً، خصوصاً خلال موسم الثلوج والتزلج، لا سيما قرب أنفاق "أيزنهاور-جونسون" المعروفة بتقلباتها الجوية السريعة وكثافة الثلوج في الشتاء والربيع.



وكانت كولورادو قد شهدت الثلاثاء عاصفة ثلجية قوية ضربت المناطق المرتفعة، مع تساقط كثيف للثلوج ورياح عاتية خفضت مستوى الرؤية إلى الصفر تقريباً، وهي ظروف كثيراً ما تؤدي إلى حوادث جماعية على الطرق السريعة في الولاية.

