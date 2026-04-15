تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
منوعات

مشهد مأسوي.. حادث سير جماعي بين أكثر من 75 سيارة

Lebanon 24
15-04-2026 | 16:00
A-
A+
مشهد مأسوي.. حادث سير جماعي بين أكثر من 75 سيارة
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 في مشهد مأسوي يعكس خطورة الطقس الشتوي على الطرق الجبلية، شهد الطريق السريع الدولي "I-70" في ولاية كولورادو الأميركية، الثلاثاء 14 نيسان 2026، تصادماً جماعياً كبيراً ضم أكثر من 75 سيارة شرقي نفق أيزنهاور في مقاطعة كلير كريك.

ووقع الحادث على المسارب الشرقية قرب منطقة "لوفلاند سكي أريا"، حيث تسببت الثلوج الكثيفة والرياح القوية بانعدام شبه كامل للرؤية، فيما غطى الجليد والثلج الطريق، ما أدى إلى سلسلة اصطدامات متلاحقة.

وأسفر الحادث عن إصابة ما لا يقل عن 19 شخصاً، نُقل بعضهم إلى المستشفيات، بينهم إصابة واحدة وُصفت بالخطيرة. كما أغلقت السلطات المسارب الشرقية من الطريق، فيما تحدثت تقارير عن توقف الحركة في الاتجاهين لأكثر من ست ساعات لإتاحة المجال أمام فرق الإنقاذ وإزالة الحطام.

وشارك مكتب شرطة مقاطعة كلير كريك ودورية ولاية كولورادو في عمليات الاستجابة، وسط صعوبات ميدانية فرضها سوء الأحوال الجوية.

ويُعد طريق "I-70" من الشرايين الرئيسية التي تعبر جبال روكي في كولورادو، ويربط دنفر بالمناطق الغربية، كما يُعتبر من أكثر الطرق الجبلية ازدحاماً، خصوصاً خلال موسم الثلوج والتزلج، لا سيما قرب أنفاق "أيزنهاور-جونسون" المعروفة بتقلباتها الجوية السريعة وكثافة الثلوج في الشتاء والربيع.

وكانت كولورادو قد شهدت الثلاثاء عاصفة ثلجية قوية ضربت المناطق المرتفعة، مع تساقط كثيف للثلوج ورياح عاتية خفضت مستوى الرؤية إلى الصفر تقريباً، وهي ظروف كثيراً ما تؤدي إلى حوادث جماعية على الطرق السريعة في الولاية.
الطريق السريع الدولي

الطريق السريع

جبال روكي

أيزنهاور

كولورادو

الرئيسي

جونسون

الغربي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24