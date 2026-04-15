جلسة تصوير تنتهي بكارثة.. أسد يهاجم طفلة داخل السيرك

تحولت جلسة تصوير تذكارية داخل السيرك القومي في منطقة العجوزة بمحافظة إلى حادثة مؤلمة، بعدما تعرضت طفلة لهجوم من أسد خلال التقاط الصور.



وبحسب وسائل إعلام محلية، استُخدم أسد صغير استأجره مصور لا يتبع لوزارة الثقافة لالتقاط صور مع الزوار بعد أحد العروض داخل السيرك. وخلال التصوير، هاجم طفلة تبلغ 3 سنوات، ما أدى إلى إصابتها في وجهها ونقلها سريعاً إلى حيث خضعت للعلاج.



وأفاد شهود بأن المصور كان يقدم هذه الخدمة بشكل متكرر مقابل مبالغ مالية، قبل أن تقع الحادثة التي أثارت صدمة في المكان.



وعلى الأثر، بدأت الجهات المختصة في الجيزة التحقيق في ملابسات استخدام الحيوان خارج الإطار الرسمي، كما شمل التحقيق الأطراف المعنية، بينهم مدربة الأسود لوبا الحلو.



وقررت إدارة السيرك القومي فسخ التعاقد مع المصور وإحالته إلى التحقيق، فيما أكدت متابعتها لحالة الطفلة وتكفلها بالعلاج، مع استعدادها لنقلها إلى أي منشأة طبية أخرى عند الحاجة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وفي موازاة ذلك، تقرر تعيين إدارة جديدة للسيرك القومي في العجوزة ضمن خطوات تهدف إلى إعادة التنظيم وتشديد معايير السلامة بعد الحادث. (العين)

