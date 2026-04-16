بعد انتحاره.. دفن سري لمنفذ "مجزرة المدرسة" في تركيا

شهدت عملية دفن سرية لمنفذ الهجوم الذي استهدف إحدى المدارس، وذلك بعد إقدامه على الانتحار عقب تنفيذ جريمته.

وأفادت المعلومات بأن السلطات اتخذت هذا الإجراء وسط تكتم شديد وإجراءات أمنية مكثفة، حيث تم مواراة جثمانه الثرى في مكان لم يُعلن عنه، بعيداً عن الأنظار وبحضور عدد محدود جداً من الأشخاص.



وتأتي هذه الخطوة بهدف الحؤول دون وقوع أي اضطرابات أمنية أو احتجاجات شعبية، ومنعاً لتحويل موقع الدفن إلى مزار أو رمز من أي نوع، نظراً لبشاعة الهجوم الذي استهدف وأثار موجة من الغضب والحزن في الشارع .

وجرت عملية الدفن فور الانتهاء من الفحوصات الطبية والقانونية التي أعقبت واقعة انتحاره، لطي صفحة الحادثة وتجنب تداعياتها الاجتماعية والأمنية.